IL METEO / Ancora caldo intenso a Ferragosto ma con un po' d'instabilità in più

Il caldo anomalo persisterà ancora almeno fino a domenica a causa del persistere di una area anticiclonica sul Mediterraneo occidentale. Anche se esso sarà in parte mitigato, almeno in montagna, da rovesci ed acquazzoni. Graduale abbassamento delle temperature da lunedì.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi giovedì 14 a domenica 17 agosto.

Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Rovesci o temporali saranno possibili principalmente sul settore alpino, e in parte anche appenninico nelle ore pomeridiane e serali. Le aree di pianura sembrano escluse da un coinvolgimento diretto di questa instabilità, tuttavia nelle ore serali e notturne saranno possibili isolati fenomeni piovosi irregolari.

Le temperature saranno ancora oltre le medie del periodo per tutta la settimana. Le massime saranno in prevalenza comprese tra i 33 e i 37 °C, in lento calo da oggi a domenica, e le minime tra i 22 e i 26 °C. Saranno giornate caratterizzate ancora da afa opprimente a causa dell'elevata umidità presente al suolo, per cui bisognerà fare attenzione ai colpi di calore.

I venti saranno generalmente assenti o deboli variabili, escluse eventuali forti raffiche in uscita dai temporali.

Da lunedì 18 agosto.

La tendenza per la settimana prossima sembra delineata verso un graduale ritorno a temperature più normali per il periodo, con anche qualche passaggio perturbato a metà settimana.

