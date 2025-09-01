Saluzzo: grandi nomi e nuove promesse per il festival e concorso internazionale "Suoni d’Arpa" [FOTO]

Dal 26 al 31 agosto si è svolta a Saluzzo la 14ª edizione del Festival e Concorso Internazionale "Suoni d’Arpa", che anche quest’anno ha riunito grandi nomi e nuove promesse del panorama arpistico internazionale grazie all’iniziativa della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo insieme a Città di Saluzzo, Fondazione Apm, Salvi Harps, Lyon & Healy Harps e Associazione Italiana dell’Arpa.

La prestigiosa giuria era presieduta da Emanuela Degli Esposti, arpista con una carriera da docente e musicista riconosciuta a livello internazionale, fondatrice e presidente dell'Associazione Italiana dell'Arpa e ideatrice del concorso. Al suo fianco Lorenzo Montenz, Mattia Sismonda, Naoko Yoshino e Oksana Sidyagina.

Il concerto di apertura ha visto protagonista l’ensemble di arpe Whatsharp! diretto da Tiziana Tornari, seguito dall’esibizione di Oksana Sidyagina, che ha incantato il pubblico accorso numeroso nella sala da concerto.

Il giorno successivo ha preso il via il concorso, con la serata dedicata ai vincitori della Categoria A: la coreana Hara Lim, prima classificata, il bulgaro Martin Blazhev, secondo, e l’italiana Carlotta Maria Augugliaro, terza. Subito dopo, il pubblico ha potuto assistere al concerto straordinario di Naoko Yoshino, che ha rapito l’attenzione con la sua arte raffinata.

La terza giornata è stata dedicata alla Categoria B, vinta dalla giovane arpista turca Zeynep Duru Gulec, seguita dal messicano Miguel Ángel Jiménez Govea e dalla connazionale Derya Köftecioğlu, terza classificata. Anche loro si sono esibiti la sera stessa, prima del concerto della giovanissima e talentuosa arpista di Singapore Renee Yadav, che ha regalato momenti di grande magia.

Nella Categoria C si è distinta la francese Zoé Buyck, vincitrice del primo premio, seguita dall’italiana Agnese Contadini, seconda, e dalla francese Yaelle De Saint-Albin, terza classificata.

Ad Agnese Contadini è stato inoltre assegnato il Premio Speciale Emilia Fadini per la migliore interpretazione di una sonata di Scarlatti.

La Categoria D, dedicata alla musica da camera, ha visto trionfare le ucraine Olha Belkova (arpa) e Marharjta Baidak (flauto). Al secondo posto si sono classificate le sorelle Simona e Sabrina Palazzolo con il loro duo di arpe, mentre il terzo premio è andato all’italiana Caterina Artuso (arpa) insieme a Davide Stanzione (flauto).

La prossima edizione del Festival e Concorso Internazionale Suoni d’Arpa è già in programma: si terrà a Saluzzo dal 25 al 30 agosto 2026.