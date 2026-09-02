A Villafalletto il Quintetto Bruni per il sesto concerto di “Incanti [S]conosciuti”

Domenica 6 settembre alle ore 18 a Villafalletto, presso il giardino di Palazzo Falletti si terrà il sesto concerto della V Stagione musicale Grandae Musica a Villa - INCANTI [S]CONOSCIUTI.

La Stagione musicale è organizzata dall'Associazione Granda Musica APS ETS grazie al contributo dell'Amministrazione comunale di Villafalletto.

La serata vedrà protagonista il Quintetto Bruni con Nicola Dho e Martina Cosmello ai violini, Davide Mosca alla viola, Alberto Fabi al violoncello ed Emanuele Utzeri al clarinetto.

Saranno eseguite musiche di Mozart, Morricone, Gardel, Joplin, Bacalov, Piazzolla, Piovani.

L'Orchestra Bartolomeo Bruni della città di Cuneo, fondata nel 1953 dal M° Giovanni Mosca, suo animatore e direttore per oltre 50 anni, celebra quest'anno i suoi 74 anni di attività, che l'hanno portata ad eseguire migliaia di concerti in centri piccoli e grandi della provincia di Cuneo, del Nord Italia e della Francia del sud.

Il suo vastissimo repertorio, nel campo della musica cameristica, sinfonica, lirica e sinfonico-corale, spazia dal Barocco al Novecento e si estende anche ai generi della musica da film, della canzone d'autore e del jazz. Collabora regolarmente con strumentisti, cantanti e direttori d'orchestra di livello internazionale. Fiore all'occhiello della sua attività é la Stagione musicale "Bruni d'autunno", che dal 2012 offre a Cuneo l'opportunità di ascoltare dal vivo le più belle pagine del grande repertorio sinfonico e lirico, eseguite anche da complessi ospiti.

Evento ormai fisso della sua attività è il celeberrimo "Concerto Sinfonico di Ferragosto", che promuove l'immagine culturale-turistica del Cuneese in Italia e nel mondo, essendo trasmesso in diretta su Rai 3 anche in molti paesi esteri. Importante è anche il suo contributo alla didattica musicale, che realizza col progetto Orches-tra-noi, rivolto a tutte le Scuole primarie di Cuneo, e la sua attività a favore delle fasce deboli di popolazione.



