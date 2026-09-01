Rifreddo, teatro itinerante per bambini e famiglie con “Teste Fiorite”

Domenica 6 settembre, dalle 15.30 alle 17.00, il Rifreddo Landscape Lab (via Provinciale 22) ospiterà una nuova tappa della rassegna Teste Fiorite, il festival di Giovani di Turno ETS dedicato alla cultura per bambinə e famiglie.

Protagonista del pomeriggio sarà “Topi con la pelliccia”, spettacolo di teatro itinerante firmato dalla compagnia Compagni di Viaggio. Il pubblico non resterà seduto in platea, ma seguirà gli attori passo dopo passo, in un’esperienza che intreccia teatro, natura e immaginazione.

L’iniziativa è pensata per essere vissuta insieme: genitori e accompagnatori sono invitati a partecipare per l’intera durata, condividendo con i più piccoli il tempo del gioco e della scoperta. Al termine dello spettacolo, una merenda condivisa chiuderà il pomeriggio, perché — come recita il claim della rassegna — le storie continuano anche quando il sipario non c’è più.

I posti sono limitati e la partecipazione richiede l’iscrizione tramite il modulo online: https://forms.gle/rKVZGZT7n7kxxjMe8

L’evento è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Info: giovaniditurno@gmail.com