A Limone arriva La Vuelta: attenzione a divieti e modifiche della viabilità

In occasione dell'arrivo della seconda tappa della prestigiosa competizione ciclistica internazionale “Vuelta a España”, l’Amministrazione comunale di Limone Piemonte informa che nella giornata di domenica 24 agosto 2025 verranno adottate importanti modifiche alla viabilità.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza di atleti, pubblico e residenti, saranno previste le seguenti limitazioni alla circolazione:

- Chiusura del Tunnel di Tenda dalle ore 10.00 di domenica 24 agosto alle ore 06.00 di lunedì 25 agosto 2025.

- Divieto di transito e chiusura del percorso di gara (Strada Statale 20) dalle ore 13.40 alle ore 18.00 circa di domenica 24 agosto.

- Chiusura della Strada Statale 20 da via Divisione Alpina Cuneense a Quota 1400 e Limonetto dalle ore 13.40 alle ore 19.00 circa, o comunque fino al termine delle esigenze organizzative della gara (compreso il deflusso dei mezzi della competizione).

Si invitano tutti i residenti e i visitatori presenti a Limone Piemonte a evitare di mettersi alla guida negli orari in cui la circolazione sarà interdetta. È fondamentale seguire con attenzione le indicazioni fornite dalle Forze di Polizia e dai volontari dislocati lungo il percorso, in modo da permettere lo svolgimento della tappa in piena sicurezza e il ripristino della viabilità nel minor tempo possibile.

Si ricorda, inoltre, che nella giornata del 24 agosto sono previsti servizi di autobus gratuiti per permettere agli appassionati di raggiungere l'arrivo della gara e il centro storico nei seguenti orari:

Limone centro - Limone 1400 (via: Sant'Anna - Panice Sottana – Limonetto) - Partenza da Piazza Risorgimento dalle 13.30 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 19.30

Limone 1400 - Limone centro (via: Limonetto - Panice Sottana – Sant'Anna) - Partenza da Limone 1400 -dalle 14 alle 15 e dalle 18 alle 20