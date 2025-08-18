Perlo consegna la cittadinanza onoraria a Franco Graglia

“Il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, con il suo lavoro, la sua attenzione agli amministratori, ai cittadini e alla sua presenza concreta e pragmatica sul territorio, smentisce il pregiudizio verso politici che si fanno vedere solo nel periodo pre elettorale. Come amministratore e come amico, non posso che ringraziarlo per la sua vicinanza al nostro paese”.

Con queste parole il sindaco di Perlo Lorenzo Benzo ha consegnato la cittadinanza onoraria a Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte, che non ha nascosto la sua emozione: “Ringrazio davvero per questo riconoscimento tanto gradito quanto inaspettato. Quindi da oggi oltre che cerverese sono anche anche perlese. Un riconoscimento che mii inorgoglisce, ma che mi mette anche in imbarazzo, perché forse immeritato. Una grande responsabilità che mi assumo, ma soprattutto un grande onore. Cercherò di esserne degno”.

“Abbiamo voluto dare concretezza alla riconoscenza che Perlo ha verso il vicepresidente del Consiglio Graglia per tutto il supporto ricevuto - ha precisato il sindaco Benzo -. Ed infatti oa cittadinanza onoraria a Graglia è stata votata in Comune all’unanimità”

“Mi gratifica molto - ha proseguito Graglia - anche il fatto che ci siano amministratori e cittadini che vedono e apprezzano il mio costante impegno sul territorio ed il continuo tentativo di cercare di essere utile. Ringrazio il sindaco Lorenzo Benzo e tutta la sua amministrazione”.

A maggior ragione quest’anno, come cittadino perlese, il vicepresidente del Consiglio Franco Graglia non ha voluto mancare al 5° Raduno Trattoristico Piemonte Liguria che anche in questa edizione ha riscosso un grande successo. Appuntamento al quale non ha voluto mancare neppure il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Molti i sindaci e gli amministratori che si sono ritrovati a Perlo, tra questi il vicepresidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti ed il consigliere della Regione Liguria Angelo Vaccarezza.