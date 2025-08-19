"Sant'Anna di Valdieri, da 36 anni ricordiamo Elena del Montenegro unendo tutti"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gentile Direttore,

ho letto con interesse la lettera del sindaco di Valdieri, ma personalmente non sono mai stato preoccupato, perchè l'Associazione Internazionale Regina Elena Odv ha sempre voluto unire tutti nel ricordo di Elena del Montenegro (questo è il suo vero nome, non essendo mai esistita una "Regina Elena di Savoia". Le regine conservavano sempre il nome del loro paese di nascita, come Maria José del Belgio).

Capisco che il sindaco non ha esperienza, mentre per noi si è trattato della 36ª Festa annuale organizzata a Sant'Anna. È infatti dal 1990 che ricordiamo colei alla quale è intitolata la nostra associazione; quest'anno erano presenti sindaci, vice sindaci o assessori che rappresentavano, con delega, 11 comuni, oltre al gonfalone di Bore, cittadina vicina a Parma.

Accogliere i partigiani alle nostre cerimonie è una consuetudine e abbiamo ricordato nella preghiera dei fedeli tutti coloro che hanno dato la vita per la Patria nelle guerre, nelle missioni internazionali od a causa di atti di terrorismo.

Agiamo concretamente: ad esempio, in un mese abbiamo fatto pervenire 5 container di aiuti umanitari in Libano, grazie alle gloriose truppe alpine nel contingente italiano di UNIFIL, e un TIR di 24 tonnellate per le vittime della guerra in Ucraina.

Prima della S. Messa a Sant'Anna abbiamo reso omaggio a Borgo San Dalmazzo a Mafalda di Savoia, poi alle vittime ebree della deportazione nazifascista alla stazione poi al monumento ai partigiani all’imbocco della strada per Roccavione, dove sono riportati i nomi delle bande partigiane attive nelle vallate. Eravamo accompagnati da un assessore di Borgo, dal sindaco di Valdieri, dal suo predecessore Emanuel Parracone, dall'ANPI e da nostri dirigenti nazionali.

L’ultima tappa è stato il Santuario della Madonna del Colletto, dove il Sodalizio ha condiviso un momento di ricordo di tutte le vittime. Qui è stato illustrato il progetto, realizzato specialmente per i giovani in occasione dell'80° anniversario della liberazione dal nazismo e dalla repubblica fantoccio voluta da Hitler, dal Comitato spontaneo "Costituzione è partecipazione" in collaborazione con il Comune di Valdieri, sulle radici della Costituzione.

Quest'anno festeggiamo 40 anni di attività. Siamo sempre stati apolitici e apartitici, seguendo l'esempio di Elena del Montenegro, che vanta tantissimi discendenti, nati dai suoi cinque figli, in particolare il nostro presidente internazionale, il Principe Sergio di Jugoslavia, figlio della decana di Casa Savoia, che è venuta spesso con noi a Valdieri: Maria Pia di Savoia.

Il 27 gennaio 2016, giorno della Memoria, la nostra associazione è stata fatta Cittadina Onoraria dell'intera Unione Montana Alpi del Mare a Boves, città martoriata dai nazisti. L'Unione l'aveva proposta al Principe Sergio, che invece ha chiesto che fosse assegnata all'associazione, da lui presieduta sin dal lontano 1994.

Infine, sono stato molto felice domenica scorsa di consegnare un aiuto economico alla Biblioteca di Valdieri, che merita pieno sostegno.

Crediamo che siano fondamentali il rispetto per tutti, l'umiltà e la sincerità delle intenzioni e la sobrietà - senza mantelli e medaglietti - e la realtà dei fatti, non solo delle dichiarazioni. È dunque necessario programmare attività che uniscono, non che dividono.

Dr. Alberto Casirati"