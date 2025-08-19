Passaggio della Vuelta a Bra, attenzione alle modifiche della viabilità

Domenica 24 agosto, in occasione della tappa Alba – Limone Piemonte, il territorio sarà protagonista del passaggio de La Vuelta a España 2025, una delle competizioni ciclistiche più importanti al mondo.

La Vuelta partirà da Alba alle ore 13:58 e da lì si dirigerà verso Bra impegnando frazione Mussotto, Piana Biglini, Monticello D'Alba, Cinzano. Intorno alle 14.07 giungerà alla rotatoria di Crociera Burdina, per poi dirigersi verso Pollenzo e procedere, dalla rotatoria di Cherasco, per Roreto di Cherasco, Marene e Savigliano.

La chiusura delle strade avverrà un’ora prima del passaggio, quindi alle ore 13. Sulle strade interessate dal percorso sarà sospesa la circolazione di tutte le categorie di veicoli, eccetto i mezzi di emergenza e di soccorso. Dalle ore 13 saranno vietati anche gli attraversamenti perpendicolari del percorso. L'ospedale di Verduno sarà raggiungibile tramite la Tangenziale di Bra (SS 702) e poi tramite A33 con uscita a Cherasco, dirigendosi poi verso La Morra - Verduno.

La viabilità sarà ripristinata 15 minuti dopo il passaggio del veicolo di fine corsa, intorno alle 14.30 circa.

Nel tratto braidese le principali intersezioni saranno presidiate dalla Polizia Locale, dalle Forze dell'ordine e dai volontari. Sono stati previsti presidi della Polizia Locale a monte del percorso, ovvero in via Cuneo / via Cherasco, e al semaforo di Borgo San Martino, al fine di dirottare il traffico sulle altre direttrici percorribili. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Polizia locale al numero 0172.413744. (Polizia Locale Bra)