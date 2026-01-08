Savigliano, si gira il film “Jaffa”: da domani modifiche alla viabilità

Ciak, si gira a Savigliano. Stanno per cominciare in città le riprese di “Jaffa”, film del regista Marco Santi con protagonista l'attore Edoardo Pesce.

Per permettere le riprese del lungometraggio, e l'allestimento delle aree dedicate a set e logistica, la viabilità del centro storico saviglianese subirà alcune modifiche. In particolare, dal 9 al 14 gennaio, dal 20 al 24 gennaio ed il 4 e 5 febbraio – dalle 18 alle 21 – vi sarà il divieto di sosta con rimozione forzata in: via Ferreri (ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico n. 36 e il civico n. 40); piazza Turletti, ambo i lati; via Garibaldi, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Beggiami e l’interesezione con via Misericordia; via Tapparelli, nel tratto compreso tra piazza Cesare Battisti e piazza Molineri, via Beggiami, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Garibaldi e via Assietta.

Dalle 8 alle 19 del 12 e 23 gennaio saranno chiuse al transito: via Garibaldi (tratto compreso tra l’intersezione con via Beggiami e l’intersezione con via Misericordia); piazza Turletti, ambo i lati; via del Teatro, via Ferreri, tratto compreso tra l’intersezione con via Grassi e l’interesezione con via Garibaldi; via Tapparelli, tratto compreso tra piazza Santarosa e piazza Molineri; via Beggiami, tratto compreso tra l’intersezione con via Garibaldi e l’intersezione con via Assietta.

Dalle 18 del 20 gennaio alle 20 del 24 gennaio sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in piazzetta Misericordia.

Il film “Jaffa” è una produzione 10D Film e Andromeda Film, con il sostegno del Piemonte Film Tv Fund, che si avvale della collaborazione del Comune di Savigliano ed è inserito nella rete regionale di Film Commission Torino Piemonte.