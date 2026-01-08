Stop ai treni sulla Torino–Cuneo–Savona e Fossano-Caselle a causa di cavi dell’alta tensione danneggiati

Aggiornamento delle ore 18:30. La circolazione è ancora sospesa tra Carmagnola e Cavallermaggiore per danneggiamenti alla linea elettrica causati da un automezzo. I treni Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Attive corse con bus. Aggiornamenti sul servizio ViaggiaTreno di Trenitalia.

***

Sono tanti i treni cancellati da stamattina alle 10,30 sulle linee Torino Porta Nuova – Cuneo, Torino-Savona, compreso il treno che porta all’aeroporto di Caselle (il Fossano Ciriè che passa da Porta Susa) e viceversa in seguito all’incidente che è avvenuto stamattina a Cavallermaggiore sulla tratta per Sommariva Bosco, dove un mezzo pesante che trasportava un cestello telescopico ha tranciato i cavi dell'alta tensione della linea ferroviaria al passaggio a livello della frazione Foresto (leggi qui).

Rfi ha disposto l’interruzione della circolazione ferroviaria nel tratto compreso tra Carmagnola e Cavallermaggiore e di conseguenza su tutta la tratta a seguito di danni alla linea elettrica.

Al momento sono state cancellate 18 corse fino alle 15, oltre al Regionale Veloce Torino–Savona in partenza alle 16,25.

[Il tabellone con gli orari nella stazione di Torino Porta Nuova che riporta la cancellazione del treno per Cuneo]

Non è sicura anche la partenza dei treni sulle tratte interessate fino alle 20.

È stata inoltre sospesa la viabilità sulla strada provinciale 193 tra Cavallermaggiore e Sommariva del Bosco, con deviazioni su itinerari alternativi a causa della chiusura del passaggio a livello.

I tecnici di Rfi sono al lavoro per gli interventi di messa in sicurezza e per il ripristino della linea: la riattivazione del traffico ferroviario e stradale è prevista solo dopo alcune ore.

[Orari treni soppressi sulla Torino-Cuneo-Savona e Fossano-Caselle - dal profilo Facebook dei pendolari Cuneo -Torino]