Giornata rusticana nel carcere di Cuneo: dietro le sbarre anarchia e scene da guerriglia urbana

La Casa Circondariale di Cuneo si trova in condizioni apocalittiche. A denunciarlo è l'Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria (Osapp) in un comunicato che illustra le "disfunzioni e ingovernabilità istituzionali" di una situazione che ieri, martedì 19 agosto, è culminata in una giornata di violenza estrema.

Un’escalation di violenza

La giornata del 19 agosto ha visto una situazione di disordine senza precedenti:

Ore 14:00 - Un gruppo di detenuti della quarta sezione ha bloccato la sala video. Quando i reclusi della seconda sezione hanno chiesto di accedere all'area passeggi, è scoppiata una violenta rissa tra le due fazioni. La situazione è poi degenerata in quella che l'Osapp definisce "una specie di spedizione punitiva improvvisata". Il bilancio è pesante: un detenuto ha riportato un grave trauma cranico e la frattura di due costole, mentre un agente è stato colpito nel tentativo di riportare l'ordine.

Ma non finisce qui: i reclusi della quarta sezione, in una controffensiva di rappresaglia, hanno forzato l'uscita dal filtro e si sono riversati in massa nei corridoi, rendendo necessario un massiccio intervento degli agenti per ristabilire una parvenza di ordine.

Ore 20:15 - La violenza è nuovamente esplosa con l’aggressione brutale di un agente e un sovrintendente da parte di un detenuto, apparentemente per protestare contro le presunte cure sanitarie mancate. Entrambi gli operatori penitenziari sono stati costretti a ricorrere alle cure ospedaliere e sono stati dimessi con una prognosi di 5 giorni ciascuno.

Il padiglione Gesso: anarchia totale

Secondo quanto riportato dall'Osapp, i detenuti hanno assunto il "pieno ed indisturbato controllo" del padiglione Gesso, trasformandolo in un area di anarchia e violenza. Le telecamere di videosorveglianza risultano guaste su tutti i piani, rendendo impossibile anche il controllo da remoto delle attività all'interno della struttura, aggravando così ulteriormente la situazione.

Il quadro descritto è catastrofico: infiltrazioni d'acqua tra i piani, muri imbrattati, immondizia ovunque e celle inagibili trasformate in depositi. Qui le persone ristrette si affrontano in "veri e propri duelli rusticani" utilizzando armi rudimentali, alcool autoprodotto e facendo circolare "valanghe di psicofarmaci".

L'Osapp parla di "medie da record" di invii al pronto soccorso e racconta che nei giorni precedenti alla “giornata di fuoco”, un detenuto magrebino ha subito la semi-amputazione di un dito durante uno scontro in cella, necessitando di un delicato intervento chirurgico di ricostruzione.

Un sistema al collasso

L’organizzazione sindacale rimarca inoltre la controversa pratica dell’invio di personale da altri istituti "in missione forfettaria da 110 euro al giorno", definendola uno "sperpero di risorse economiche" senza alcun beneficio concreto per la sicurezza e la funzionalità del carcere.

Tale problematica non tocca solo la Casa Circondariale di Cuneo, ma si estende all’intero distretto Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta, con "molti istituti penitenziari in simili condizioni di precarietà organizzativa e disfunzione".

Pertanto l'Osapp chiede interventi urgenti, inclusi gli "accertamenti ispettivi", preannunciando "il più che probabile verificarsi di ulteriori ed ancora più gravi emergenze" in assenza di risposte concrete e immediate.

La situazione del carcere di Cuneo diventa emblema di un sistema penitenziario al collasso, dove la sicurezza di agenti e detenuti è costantemente a rischio e dove sembra non esserci alcun controllo della situazione.