Cinema all’aperto al Parco della Resistenza: una serata di comunità per il quartiere Cuneo Centro

Il Comitato di Quartiere Cuneo Centro, insieme alle cooperative Emmanuele, Momo e Zaratan, con la partnership del Comune di Cuneo e del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, e con il contributo della Fondazione CRC, è lieto di invitare la cittadinanza a un nuovo appuntamento all’insegna della convivialità e della condivisione degli spazi comuni.

Sabato 23 agosto alle ore 21.15, Parco della Resistenza, Proiezione gratuita del film Amore, cucina e curry di Lasse Hallström



L’iniziativa si inserisce nel percorso già intrapreso con la cena di quartiere e con le tante attività organizzate negli ultimi mesi, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità, promuovere la partecipazione attiva e favorire la riappropriazione degli spazi pubblici come luoghi di incontro e di relazioni positive.



“Crediamo che eventi come questo siano fondamentali per la vita del quartiere – dichiara il Presidente Andrea Giorgio Bonino – perché permettono di ritrovare la gioia della convivialità, rinsaldare i legami di vicinato e costruire, passo dopo passo, un quartiere sempre più vivo e accogliente.

Da bambini vagheggiavamo le magiche terre dei sogni, dove i cortili dei palazzi erano valli di avventure, e le strade bivi che custodivano tutte le scelte ancora da compiere. Era il tempo in cui tutto si poteva ancora sperare.Con il nostro lavoro di Comitato vogliamo riportare un po’ di quella magia, che ancora esiste, al cuore e al ricordo di ciascuno di noi.”

L’evento è gratuito e aperto a tutti, fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo la proiezione sarà rinviata al giorno successivo.