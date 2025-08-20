Fine settimana di grande festa in Valle Pesio con la Patronale di San Bartolomeo

L’Associazione Amici Alta Valle Pesio si prepara alla tradizionale Festa Patronale di San Bartolomeo, in programma il 23 e 24 agosto.

Sabato 23 agosto, a partire dalle 19.30, nel cortile dell’ex asilo si terrà la tradizionale polentata. Sarà un’occasione di convivialità per gustare la polenta preparata secondo l’antica ricetta locale, accompagnata da spezzatino e formaggi del territorio. È gradita la prenotazione alla Macelleria Gola o all'alimentari “A Veja Posta”.

Domenica 24 agosto, alle 10:30, si celebrerà la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale, seguita dalla processione per le vie della frazione, con la statua di San Bartolomeo. Al termine della processione, la Banda Musicale Guido Vallauri si esibirà sotto il Pellerino con un repertorio di brani tradizionali e celebrativi.

La Festa Patronale è un momento di incontro aperto a tutti: residenti, ex compaesani tornati per l’occasione e visitatori desiderosi di scoprire le tradizioni e l’atmosfera dell’Alta Valle Pesio.