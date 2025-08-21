 / Attualità

Attualità | 21 agosto 2025, 11:16

Bra ringrazia i Carabinieri per le brillanti operazioni antirapina

La Giunta comunale plaude alla tempestività nell'arresto degli autori di due episodi criminali

GIovanni Fogliato, sindaco di Bra

La Giunta comunale di Bra esprime sentimenti di gratitudine e soddisfazione per le recenti brillanti operazioni con le quali i carabinieri della Compagnia, guidata dal Ten. Col. Lorenzo Repetto, hanno individuato e assicurato in poche ore alla giustizia gli autori di due episodi di rapina ai danni di privati, avvenuti nei giorni scorsi in città.

Grazie ai carabinieri di Bra – commentano il sindaco Giovanni Fogliato e gli assessori per la tempestività e l'efficacia degli interventi, che si aggiungono alle altre operazioni portate a termine dall'Arma con ottimi risultati nella lotta alla criminalità e nel controllo del territorio. Al comandante Repetto e ai militari della Compagnia braidese vanno il nostro plauso e la nostra riconoscenza, anche sulla base di una costante e apprezzata collaborazione a beneficio dei concittadini”.

comunicato stampa

