Bra ringrazia i Carabinieri per le brillanti operazioni antirapina

La Giunta comunale di Bra esprime sentimenti di gratitudine e soddisfazione per le recenti brillanti operazioni con le quali i carabinieri della Compagnia, guidata dal Ten. Col. Lorenzo Repetto, hanno individuato e assicurato in poche ore alla giustizia gli autori di due episodi di rapina ai danni di privati, avvenuti nei giorni scorsi in città.

“Grazie ai carabinieri di Bra – commentano il sindaco Giovanni Fogliato e gli assessori – per la tempestività e l'efficacia degli interventi, che si aggiungono alle altre operazioni portate a termine dall'Arma con ottimi risultati nella lotta alla criminalità e nel controllo del territorio. Al comandante Repetto e ai militari della Compagnia braidese vanno il nostro plauso e la nostra riconoscenza, anche sulla base di una costante e apprezzata collaborazione a beneficio dei concittadini”.