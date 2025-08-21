A Piasco l’ultimo saluto a Delfina Spinoglio, per anni presidente della biblioteca comunale

Si sono svolti ieri, mercoledì 20 agosto, a Piasco nella chiesa parrocchiale, i funerali di Delfina Spinoglio, vedova Cuniglio, mancata all’età di 79 anni all’ospedale di Saluzzo.

Per molti anni presidente della biblioteca comunale, Delfina è stata una figura di riferimento per la vita culturale del paese. Chi l’ha conosciuta la ricorda come una donna intelligente, sensibile, spiritosa e comprensiva, sempre pronta ad ascoltare e a condividere il suo amore per i libri.

Appassionata di cultura e letteratura, ha dedicato tempo ed energie alla promozione della lettura e alla valorizzazione del sapere. Il suo entusiasmo, la sensibilità verso l’arte e la costante dedizione sono stati riconosciuti da tutta la comunità come un patrimonio prezioso e inestimabile.

Stefania Dalmasso sindaca di Piasco, a nome dell’amministrazione comunale afferma: “Ricordo con gratitudine Delfina Spinoglio, per molti anni instancabile Presidente della Biblioteca Comunale di Piasco. La sua dedizione, la passione per la cultura e il costante impegno nel promuovere la lettura hanno rappresentato un patrimonio prezioso per tutta la comunità.

Ci stringiamo alla famiglia e a quanti, per anni, hanno collaborato con lei. Che la sua memoria ispiri ancora il nostro amore per i libri e la cultura”.

La salma è stata tumulata nel cimitero di Piasco.