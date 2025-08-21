Mombracco, nuovo fronte di fumo alle Falesie di Leonardo: Aib e Vigili del Fuoco sul posto

Non è ancora del tutto spento l’incubo delle fiamme sul Mombracco divampato lunedì 18 agosto.

Mentre nella giornata di ieri, mercoledì 20 agosto, l’area interessata dall’incendio divampato lunedì pomeriggio era stata dichiarata “in bonifica”, nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 agosto, circa mezz’ora fa una nuova colonna di fumo si è alzata dal bosco nei pressi della “parete di roccia”, punto noto e frequentato come palestra di arrampicata, nella zona delle Falesie di Leonardo sopra Revello.

Il fumo è ben visibile anche dal centro del paese, sta nuovamente destando preoccupazione tra la popolazione.

Sul posto stanno intervenendo i volontari delle squadre Aib dell’area di base 5, insieme ai Vigili del Fuoco, per valutare la situazione ed evitare che il rogo possa nuovamente propagarsi.

Le autorità competenti stanno monitorando l’evolversi del fenomeno e si valuta la possibilità di un nuovo intervento dell’elicottero regionale.

Tuttavia, le condizioni meteorologiche non sono favorevoli: in quota si registrano turbolenze e si stanno formando possibili temporali, che potrebbero impedire al mezzo aereo di operare in sicurezza.

Dopo i 50 ettari di bosco già bruciati tra Revello e Rifreddo, si guarda con apprensione a questa nuova ripresa del fuoco, nella speranza che il pronto intervento delle squadre a terra riesca a contenere subito il fenomeno ed evitare ulteriori danni.