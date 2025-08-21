Lezioni gratuite, musica e sorrisi: a Cuneo arriva START & DANCE

Dal 8 al 13 settembre l’Imperial Dance di Cuneo apre le sue porte per una settimana speciale, tutta dedicata al ballo e alla voglia di stare insieme. L’iniziativa si chiama START & DANCE e non è la solita settimana di prova: è un’occasione per vivere serate che sanno di festa, tra musica, risate e un clima accogliente. Ogni sera i partecipanti saranno accolti con un cocktail di benvenuto perché la serata inizi subito nel modo giusto, con un sorriso e un brindisi.

Le lezioni gratuite saranno di Salsa, Bachata, Reggaeton e Liscio, quattro stili diversi che permettono a chiunque di avvicinarsi al ballo con leggerezza. Non importa se si è principianti assoluti o se qualche passo lo si conosce già: quello che conta è lasciarsi guidare dalla musica e scoprire che ballare non è solo un esercizio, ma anche un modo per sentirsi bene, liberare la mente e condividere emozioni con gli altri.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su WhatsApp (clicca qui https://wa.link/m3n6cq)

START & DANCE è pensato anche come un momento per conoscersi. Ogni sera, dopo i corsi, la pista rimarrà aperta per il ballo libero, così ognuno potrà divertirsi senza schemi e senza pressioni, magari trovando nuovi amici o semplicemente vivendo una serata diversa dal solito. È un’esperienza che unisce tutte le età: giovani che vogliono imparare, adulti che cercano un passatempo divertente, coppie che desiderano condividere un’attività insieme.

La sede è in via della Motorizzazione 52B a Cuneo: una struttura rinnovata, con due sale che danno subito la sensazione di trovarsi in un ambiente curato e accogliente. C’è anche il parcheggio gratuito, dettaglio che rende l’organizzazione ancora più comoda per chi arriva in auto.

Partecipare non costa nulla, basta solo prenotarsi tramite WhatsApp per garantirsi il posto. START & DANCE è il modo migliore per iniziare settembre con la giusta energia, provando qualcosa di nuovo e vivendo serate che rimangono nella memoria.

