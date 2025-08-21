"ARS PULCHRA EST": Vicoforte celebra l'arte e l'artigianato piemontese

Dal 28 al 31 agosto Vicoforte si trasforma in un piccolo scrigno di storia e tradizioni piemontesi con la mostra "ARS PULCHRA EST", un'esposizione che invita visitatori e a intraprendere un affascinante viaggio alla scoperta delle realtà storico-artistiche e artigianali del Piemonte sud-occidentale.

L'iniziativa, promossa dall'associazione culturale "Vicoforte Arte e Storia" guidata dalla presidente Irene Regolo, trova sede nella suggestiva cornice della Confraternita dei Battuti Bianchi, in Via Roma 21, di fronte al Comune.

La mostra presenta una selezione di manufatti e curiosità che raccontano due secoli di storia locale, dal XIX al XX secolo, offrendo ai visitatori l'opportunità di riscoprire le tradizioni artigianali che hanno caratterizzato questo territorio.

Dettagli della mostra:

Inaugurazione : giovedì 28 agosto alle ore 19:00

: giovedì 28 agosto alle ore 19:00 Orari di apertura : dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 20:00

: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 20:00 Ingresso: libero per tutti i visitatori

L'evento gode del prestigioso patrocinio del Comune di Vicoforte, della Provincia di Cuneo, dell'Ufficio Turistico Provinciale e dell'E.N.A.C. (Ente Nazionale Attività Culturali) con sede a Bologna, di cui l'associazione organizzatrice è affiliata.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 338 9516290.

Un'occasione imperdibile per immergersi nella ricca tradizione culturale piemontese e apprezzare la maestria artigianale che ha attraversato i secoli.