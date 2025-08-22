A Boves tutto pronto per la "Cena del Ricetto"

Lunedì 25 agosto a partire dalle ore 20:00, in piazza Italia, inizierà la grande Cena del Ricetto, resa possibile grazie alla presenza di centinaia di volontari che ogni anno si mettono a disposizione della comunità per dar vita ad un evento unico nel suo genere.

Ottimo cibo a cura del cuoco Fabrizio Messineo che, come sempre, sa guidare i volontari in cucina nei preparativi delle pietanze che vengono servite direttamente nell’accogliente piazza Italia.

Seguirà la grande serata danzante con l’orchestra di Paolo Bagnasco.

Affermato fisarmonicista e pianista, nel 1996 è entrato a far parte dell'orchestra "Franco Bagutti": concerti e serate in tutto il territorio nazionale, gran parte dell'Europa, una tourneé negli Stati Uniti d'America, sulle navi da Crociera, numerose e continuative partecipazioni alla trasmissione televisiva "Buona Domenica" (Canale 5), riscuotendo ovunque meritati successi.

Bagnasco ha inoltre un'intensa attività di autore musicale, che lo vede impegnato a scrivere, arrangiare e comporre anche su richiesta di svariati musicisti ed editori: i suoi brani vengono eseguiti volentieri anche da altre orchestre e, a detta dei colleghi e di tutti coloro a cui piace eseguire le sue musiche, il suo modo di scrivere è semplice ma nello stesso tempo riconoscibile, elegante e di grande e sicuro effetto.

Da diversi anni si esibisce con il suo gruppo in locali, piazze, teatri e tv del nord Italia, riscontrando grandi consensi e apprezzamenti sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori.

La nuova formazione propone musica dal vivo di ogni genere da ballo, dal Liscio alle hit del momento, è composta da: Paolo Bagnasco (fisa e pianoforte), Mary Merolla (voce e animazione), Marco Beghetti (Sax, clarinetto, flauto, chitarra e voce), Roberto Campora (basso e voce), Roberto Franchi (Batteria) e Valerio Bagnasco (tastiere, seconda fisarmonica e voce).