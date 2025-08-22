AlfaBeta: quando il frammento diventa poesia a Palazzo Sarriod de La Tour

Questa mostra è una delle tappe più significative del percorso iniziato con l’Open Studio di Dogliani e proseguito attraverso il Museo MUSarMO di Mombercelli (AT), l’ex Oratorio seicentesco di San Lorenzo al Mare (IM) e la Galleria Manfredi della Fondazione Manfredi Firmian di Pieve di Teco (IM). "AlfaBeta - L'eloquenza del frammento", di Claudio Diatto e Sara Vassallo, si svolgerà a Costigliole Saluzzo con il vernissage sabato 6 settembre alle ore 17, presso il Palazzo Sarriod de La Tour in via Vittorio Veneto 103.

Un elenco non casuale perché́ ogni tappa ha ricoperto un’importanza fondamentale per la realizzazione artistica di questo nostro lavoro. Infatti, proprio come accade nella vita quotidiana, crediamo che niente e nessuno vada davvero smarrito poiché tutto concorre a realizzare quello che siamo ora o possiamo diventare. Proprio da questa riflessione germoglia “AlfaBeta, l’eloquenza del frammento”, una produzione che dà il titolo all’esposizione ospitata nella splendida cornice di Palazzo Sarriod de La Tour.

Il percorso espositivo si snoda attraverso stanze che ci chiamano alla circolarità, volutamente senza un senso predefinito. Si invita ad una esperienza estremamente personale: vivere la mostra nei suoi vari momenti attraverso il racconto del bosco, luogo metaforico di smarrimento, oltre il simbolismo della rinascita e infine all’approdo alla possibilità di coltivare il proprio giardino di sogni. "AlfaBeta" è la sintesi di questo sillogismo, una strada che sintetizza la bellezza della valorizzazione di ogni aspetto del nostro o del passato Altrui.

Annullando il “prima” e il “dopo” in un flusso continuo e circolare, procedendo oltre la forma, oltre le categorie, oltre l’idea dell’unicità di pensiero, la visita si apre così attraverso i lavori delle serie Textus, Il Bosco di Cartesio, DivenireBecome, Il Giardino impossibile e altro ancora.

Immaginate AlfaBeta come un Haiku che racconta sé stesso: frammenti poetici che si arricchiscono di significato negli occhi e nell’animo di chi può ascoltare il silenzio del momento.

Inaugurazione: sabato 6 settembre 2025 ore 17:00

Fino al 28 settembre

Visite: ogni sabato e domenica 09:30 / 12:30 - 15:00 / 19:00