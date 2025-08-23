25 anni di Protezione Civile a Trinità, dalla scorsa primavera il gruppo è guidato da Ambrogio Dogliani [FOTO]

Il 25 luglio la Protezione Civile di Trinità ha festeggiato i 25 anni di fondazione, omaggiata con una targhetta ricordo dall’amministrazione comunale.

A un mese dall’ottenimento di questo traguardo ha parlato il settantunenne capogruppo Ambrogio Dogliani, dalla scorsa primavera responsabile del coordinamento locale di intervento sul territorio.

“Dopo una decina d’anni raccolgo il testimone di Sergio Rovere, che è però rimasto volontario della Protezione Civile. - spiega Dogliani - Nel nostro gruppo vi sono inoltre l’addetta alla contabilità Monica Giaccone, Valerio e Serena Bono, nonché Giampiero Audasso. Insieme a loro altri recenti nuovi ingressi”.

Il gruppo dalla classica pettorina gialla con striscia grigia catarifrangente non ha lesinato negli anni le proprie fatiche, ma si è sempre prodigato nel rendere un servizio alla collettività del paese. Dal suo presidio alla Fiera della Zucca di Piozzo, a quella del Porro di Cervere, con il controllo dei parcheggi, sino al servizio, come nel caso proprio del capogruppo Domenico Dogliani, di “nonno vigile” per permettere l’attraversamento pedonale ai bambini nel periodo delle scuole, in attesa dell’incombente prossima annata.

Con orgoglio in paese si ricordano gli interventi di consegna del pane a domicilio in paese nel 2020 durante il Covid e, in tempi di alluvione, nel 2022, per liberare gli scantinati e le abitazioni invase dall’acqua a seguito della grave alluvione di Garessio e Limone Piemonte, avvenuta dopo le intense precipitazione dell’epoca.

“Con Ernesta Zucco, sindaca di Trinità, ho un rapporto trentennale di collaborazione, in quanto ancora adesso, oltre alla Protezione Civile, sono un suo consigliere comunale. – conclude – Con orgoglio sono anche socio Avis”.