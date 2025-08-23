"Lùmina": una giornata di benessere e relax aperta a tutti a La Morra

Domenica 14 settembre, a partire dalle ore 9:00, Cascina Bauci a La Morra ospiterà "Lùmina", un’iniziativa pensata per prendersi una pausa rigenerante dedicandosi a pratiche di benessere accessibili a tutti, indipendentemente dall’esperienza. Dal latino “luci”, Lùmina simboleggia l’accensione di quella luce interiore che, secondo gli organizzatori, rappresenta il fondamento della pace personale e, di riflesso, mondiale.

L’evento, patrocinato dal Comune di La Morra, propone una giornata ricca di attività olistiche e artistiche gratuite, offerte da oltre 20 professionisti del settore. Tra le proposte ci saranno massaggi personalizzati come TuTami e Shiroabhyanga, molteplici discipline di yoga (Natural Yoga Flow, Hatha, Vinyasa, Yin e Yang, Qiyoga), meditazioni guidate, letture di tarocchi e momenti sonori tra cui bagni sonori e una performance elettroacustica per chiudere la giornata in armonia.

Per i più piccoli, è previsto uno speciale spazio “Yoga Bimbi” nel pomeriggio, accanto ad attività sonore pensate anche per loro. Inoltre, chi parteciperà potrà sperimentare attività creative come tiro con l’arco e fotografia, oltre a una Mindful Wine Tasting sonora, in perfetto connubio con la cultura e i prodotti del territorio.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione di aziende locali e associazioni del settore benessere, insieme a scuole e realtà culturali, che hanno unito risorse e competenze per creare un’occasione di riscoperta personale e comunitaria.

La partecipazione è completamente gratuita, ma gli organizzatori prevedono un contributo libero e consapevole: per motivi organizzativi, è però obbligatoria l’iscrizione online tramite i canali social di Cascina Bauci o contattando lo staff via WhatsApp.

I partecipanti sono invitati a portare una copertina o un libro per i momenti di relax. La giornata inizierà con un’accoglienza accompagnata da biscotti e caffè offertici da produttori locali, con la possibilità di consumare un light lunch direttamente in cascina.