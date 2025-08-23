Controesodo, traffico regolare nel Cuneese: solo piccoli rallentamenti per rientri dal mare

In quello che si presenta come uno degli ultimi weekend tipicamente vacanzieri, il traffico di questo sabato scorre in maniera regolare sulle strade e autostrade della provincia di Cuneo.

Nel tardo pomeriggio la circolazione è risultata fluida, con qualche rallentamento per i rientri dalla Riviera di Ponente e dalla Francia lungo l’autostrada A10 (Ventimiglia-Genova).

Un incidente, avvenuto intorno alle 17.30 tra gli svincoli di Andora e Borghetto Santo Spirito, ha provocato code fino a 3 km per consentire il recupero dei veicoli coinvolti, ma la situazione si è rapidamente normalizzata. Sempre sulla A10, nello stesso orario, il traffico è risultato intenso tra Spotorno e Finale Ligure, con rallentamenti poi rientrati.

Nessuna criticità invece sulla A6 Torino-Savona e sulla A33 Cuneo-Asti, dove la circolazione è rimasta regolare per tutta la giornata.