Viabilità | 19 dicembre 2025, 15:17

Cedimento della carreggiata nel tratto della Fondovalle Tanaro già chiuso in via precauzionale

La decisione di interdire il traffico si conferma fondamentale per garantire la sicurezza degli utenti. Riapertura non prima della metà di gennaio

La Provincia di Cuneo comunica che, nel tratto della strada provinciale 12 (Fondovalle Tanaro)  compreso tra l’intersezione con la sp 60 per Castellino Tanaro e l’intersezione con la sp 314 per Niella Tanaro, si è verificato un cedimento della carreggiata in corrispondenza dell’area già oggetto di una precedente chiusura precauzionale a seguito dello svuotamento di materiale sabbioso avvenuto a circa dieci metri di profondità durante i lavori sotterranei per la posa delle condutture di una centralina idroelettrica privata.

Nel corso di un sopralluogo in fondovalle Tanaro, effettuato dall’ingegner Danilo Bruna, dirigente provinciale della viabilità reparto Alba – Mondovì, con il titolare dell’impresa Somoter e il geologo incaricato per le verifiche, è stato rilevato un avvallamento nella mezzeria della carreggiata, sulla proiezione verticale dello svuotamento sotterraneo di una vena di sabbia: l’assestamento ha una profondità attuale di circa 20 centimetri, ma l’entità del cedimento è in continua evoluzione.

L’evento conferma la correttezza e la tempestività del provvedimento adottato nei giorni scorsi: la sospensione preventiva del traffico ha consentito di evitare potenziali rischi per la circolazione e di intervenire in condizioni di piena sicurezza.

Per garantire la sicurezza, l’impresa provvederà a monitorare costantemente il cedimento attraverso rilievi topografici periodici, potenziare fisicamente la chiusura della strada con ulteriori New Jersey in cemento posizionati vicino all’avvallamento e a presentare una relazione tecnica formale con cronoprogramma dettagliato per il totale ripristino del tratto stradale, a carico del privato responsabile dei lavori.

Considerate le previsioni meteo avverse per la prossima settimana e la necessità di completare le operazioni di posa delle condutture della centralina idroelettrica, il ripristino completo della carreggiata e la conseguente riapertura della sp 12 sono ragionevolmente prevedibili intorno alla metà di gennaio.

La chiusura della strada rimane dunque necessaria e prorogata. 

Gli approfondimenti geofisici effettuati dal privato hanno evidenziato la potenziale pericolosità dell’attuale cedimento, che potrebbe ingrandirsi rapidamente e trasformarsi in una vera e propria cavità, rendendo fondamentale il mantenimento dell’ordinanza fino al termine degli interventi di consolidamento.

La Provincia di Cuneo continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e fornirà aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori e sulla data precisa di riapertura della strada.


 

