Successo a Beinette per la "12 ore di sport" [FOTO]

Ampia partecipazione alla "12 ore di sport" di Beinette, organizzata dal Gruppo Animatori, lo scorso 9 agosto.

"Un enorme grazie a tutti i partecipanti e a chi, con entusiasmo e impegno, ha reso possibile questa splendida giornata - commentano gli animatori - È stato un evento all’insegna dello sport, del divertimento e dello spirito di comunità, che ci ha fatto vivere insieme emozioni e sorrisi indimenticabili".

Di seguito la classifica di tutti e tre i tornei:

PING PONG

Al primo posto Aurelio Serale, seguito da Stefano Serale e Gianluigi Beltramo e Andrea Duelli

BEACH VOLLEY

Primo posto peer l'Atletico Mastanco (Matteo Paganelli, Mattia Fenoglio, Sara Gastaldi), seguito da Fruttelli (Matteo Marassi, Elisa Marassi, Elisa Fruttero)

e Schiaccia Colada 2.0 (Alessia Introzzi, Filippo Ambrosio, Michele Elladi, Sara Ellena) e TEAM CHIAPPETTO (Nicolò Ferreri, Federico Operto, Arianna Beccaria, Valeria Barletta, Daniele De Lio).

CALCETTO

Nel calcetto trionfa Kugel (Paolo Bruno, Luca Giusta, Gianfranco Granero, Francesco Forneris, Filippo Santini, Lorenzo Petris, Umberto Dutto, Tommaso Taravelli), seguito da Fantafella (Leonardo Ciravegna, Leonardo Baudino, Gabriele Caula, Alberto Manfredi, Federico Manfredi, Pietro Pellegrino, Stefano Silvestro), Piazza y Paella (Giovanni Giorgis, Denis Granero, Marco Cucchi, Mamoudou ousmane Diop, Nicola Magnaldi, Andrea Gole’, Alejandro Garcia, Karim Ferkani Sánchez, Ruben Cometto, Emanuele Bono)

e Beverly Inps (Gabriele Magliano, Diego Raviolo, Nicholas Cardone, Luca Occelli, Thomas Cardone, Manuel Ferriero, Simone Filippi).