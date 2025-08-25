Alberto Pellai a Bra per parlare delle nuove sfide educative tra genitori e figli

Il dottor Alberto Pellai sarà ospite di Lunetica Società Cooperativa Sociale-Onlus all'interno del progetto "Oikos. Città, casa comune.", finalizzato al contrasto della povertà educativa ed alla promozione di spazi di confronto sui temi dell'educazione e della coesione sociale.

L'appuntamento è per lunedì 15 settembre alle 20.30 presso l'Auditorium G. Arpino di Bra e ha per titotolo "Genitori e figli: quali nuove sfide educative", con Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva, ricercatore e autore di riferimento a livello nazionale in ambito educativo e genitoriale.

L'incontro sarà dedicato all'esplorazione delle nuove sfide che adulti e ragazzi si trovano ad affrontare in ambito educativo, in un contesto sociale in costante trasformazione. La serata offrirà spunti di riflessione e strumenti concreti per rafforzare il ruolo degli adulti – genitori, insegnanti, educatori – nel processo di crescita delle nuove generazioni.

L'iniziativa si inserisce in un percorso più ampio volto a promuovere la corresponsabilità educativa tra famiglia, scuola e territorio, incentivando la costruzione di relazioni significative, il dialogo e la partecipazione attiva.

L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria tramite il form disponibile al seguente link: https://forms.gle/5gCsyn8V2JHpm7wn8 oppure inviando un messaggio al numero 366 2401353.