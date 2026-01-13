Bra, la mostra “Dedalus - Tutti Designers” è stata un grande successo

Dopo quattro mesi e con migliaia di visitatori all’attivo chiude ufficialmente l’esposizione “Tutti Designers”, nuova espressione del progetto Dedalus Bra.

Promossa dal Comune di Bra in collaborazione con la Fondazione “Piero Fraire”e inaugurata l’8 settembre 2025, la mostra curata da Axel Iberti ha esposto 150 opere di 30 dei più affermati designers italiani e internazionali dagli Anni Settanta ad oggi, tra cui Michelangelo Pistoletto, Ettore Sottsass, Gaetano Pesce e Alessandro Mendini.

Un tema, quello dedicato al design, che ha profondamente appassionato braidesi e turisti, accorsi in massa ad ammirare le opere esposte. In totale, infatti, sono stati 3.155 i visitatori dell’esposizione che, visti i grandi risultati raggiunti fin dalle prime settimane, ha visto prorogato il termine per la sua chiusura. Il finissage ufficiale si è svolto domenica 11 gennaio 2026.

Peraltro, prima del suo momento conclusivo l’esposizione ha avuto un importante appendice che ha coinvolto gli studenti delle classi quarte indirizzo grafico dell’istituto Velso Mucci. Parte del programma della manifestazione, infatti, prevedeva di far realizzare agli studenti il contro manifesto della mostra con l’obiettivo di coinvolgerli in un percorso di arricchimento culturale e formativo, dando loro opportunità di aprire una finestra sul mondo del lavoro.

Grazie alla disponibilità dei professori dell’istituto e alla loro guida, i ragazzi hanno simulato una committenza reale realizzando dei poster che hanno dimostrato la bontà e la maturità del percorso fatto a scuola stimolato dagli spunti, le opere ed i suggerimenti che hanno potuto raccogliere in questa edizione di Dedalus. Due gionri prima del finissage si è tenuta la premiazione dei lavori ritenuti più significativi.

“Il successo della mostra Tutti Designers si respira chiaramente in città, dimostrato non soltanto dal grande numero di visitatori ma anche dalla soddisfazione espressa nei discorsi di tanti cittadini che abbiamo avuto moto di sentire”, commentano il sindaco di Bra Gianni Fogliato e l’assessore alla Cultura Biagio Conterno.

“Un sentito ringraziamento va quindi alla Fondazione Piero Fraire e al curatore della mostra per aver attinto dalla storia del territorio, che nel recente passato ha visto Bra piccola capitale del design, oltre che per aver saputo coinvolgere nel progetto anche le scuole. Il nostro obiettivo rendere questoa un punto di partenza, anche perché proprio quest’anno nel rinnovato Palazzo Garrone verrà allestito proprio il Museo del design”.

“Si chiude la mostra Tutti Designer, ma non si ferma Dedalus e la scintilla di creatività cresciuta nei quattro mesi di eventi”, commenta il curatore e direttore artistico Axel Iberti. “Durante i seminari ed incontri sulle diverse scale del design con i designer, gli architetti i professionisti del settore, i workshop e gli incontri con le scuole, oltre che durante le visite guidate, abbiamo infatti apprezzato che il seme che abbiamo piantato ha già attecchito con successo nel tessuto culturale ma anche in quello imprenditoriale della città di Bra. Un grazie quindi importante a tutti gli sponsor, ai partner, agli autori e ai prestatori che hanno reso possibile questa mostra, il cui successo è stato decretato dalla proroga di due mesi rispetto alla data di chiusura inizialmente prevista ad inizio novembre e nel numero di visitatori tra cui più di 500 studenti provenienti dalla provincia e non.

La positiva risposta di pubblico e da parte delle istituzioni ci impone l’obbligo di continuare in questo percorso che speriamo possa portare avere anche uno spazio espositivo permanente anche in vista del 2027, visto che anche la città di Bra proprio con Dedalus fa parte del dossier di Alba capitale italiana dell’arte contemporanea”.

“Si è appena conclusa con successo questa nostra proposta alla città di Bra, che ha coinvolto tutto il territorio”, conclude la presidente della Fondazione Piero Fraire Carla Ravera. “Devo dire che il pubblico ci ha dato ampia soddisfazione non solo per l’afflusso di visitatori ma per l’apprezzamento delle scelte fatte nelle proposte espositive. Contestualmente, ci ha fatto riflettere sul ritrovato passato orgoglio di una città propositiva e partecipe, ampiamente già dimostrato nei decenni passati con le sue importanti rassegne. Sappiamo benissimo che il design non è cosa semplice da proporre ad un vasto pubblico. Il design è semplice se viene spiegato in un contesto di scelte oculate che parlano a tutti con linguaggi accessibili, compresi i pensieri e le scelte dei più giovani.

Semplicità, adeguatezza e proporzione è ciò che da questa mostra i visitatori si portavano via con sé, confermato dalle tante note sul libro dei visitatori. Un grazie va detto ora ai curatori e ideatori del progetto e che vorremmo avere ancora al nostro fianco per continuare in sinergia con le tante risorse artistiche ed economiche di questa città”.