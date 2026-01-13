"Vota la figlia della mia amica": nuova truffa circola su WhatsApp

“Ciao, puoi votare per Federica? È la figlia di una mia amica. Per lei è davvero importante, il premio è una borsa di studio, grazie molte!”.

Recita più o meno così il testo di una nuova truffa che, da alcune settimane, circola su WhatsApp.

Il messaggio arriva sulla chat di un contatto già presente nella nostra rubrica e per questo sembra affidabile. Il testo, accompagnato dalla foto di una bambina in abiti da ballo, può essere in inglese o in italiano e il nome della ragazza da votare varia (Federica, Alex, etc), ma in entrambi i casi è accompagnato da un link che non bisogna assolutamente cliccare.

Aprendolo si rischia di perdere al proprio profilo WhatsApp e i relativi dati.

Il link rimanda a una pagina che chiede di inserire un codice via sms e a quel punto il profilo WhatsApp è irrimediabilmente compromesso: i dati dell’utente entrano così nelle mani dei truffatori e lo stesso link viene inviato automaticamente a tutti i contatti.

Si tratta di “Smishing” termine che deriva dall'unione di "SMS", ovvero i messaggi di testo che si inviano tramite cellulare, e "phishing", cioè truffa e rientra nella categoria dei tipi di attacchi di social basati sullo sfruttamento della fiducia, arrivando la richiesta da una persona a noi conosciuta.

Per difendersi è importante ricordare sempre di non aprire link ricevuti via WhatsApp senza averli verificati, anche se arrivano da persone tra i nostri contatti.

Se si teme un accesso non autorizzato, è consigliabile controllare i “Dispositivi collegati” su WhatsApp, eliminare quelli sconosciuti e abilitare la verifica in due passaggi.

