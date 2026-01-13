Bra, raccolti 3.000 euro per la mensa scolastica di 44 bambini in difficoltà

Il progetto solidale “Aggiungi un PASTO a tavola” si è ufficialmente concluso con un risultato che ha superato ogni aspettativa, dimostrando ancora una volta come la comunità braidese sappia rispondere con generosità e concretezza quando viene chiamata a sostenere chi è in difficoltà.

L’iniziativa, promossa da “SOS Bra chiama Bra” con il sostegno di Ascom Bra e della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, è nata per offrire un aiuto concreto a numerose famiglie del territorio, in particolare a quelle con più figli, che quotidianamente faticano a far fronte anche ai bisogni più essenziali, come garantire un pasto regolare ai propri bambini.

Il progetto è stato presentato ufficialmente in occasione di Cheese, all’interno della campagna solidale “Insieme per tre”, che prevedeva un importante meccanismo di moltiplicazione delle donazioni: per ogni euro raccolto, l’importo sarebbe stato triplicato fino a raggiungere la cifra massima di 3.000 euro. Un’opportunità che ha stimolato la partecipazione dei cittadini, delle imprese e dei sostenitori del territorio.

Grazie a questa formula e alla risposta generosa della comunità, l’obiettivo è stato raggiunto, permettendo di trasformare le donazioni in un aiuto immediato e tangibile per decine di bambini e famiglie.

Il presidente di “SOS Bra”, Nino Dutto, ha voluto esprimere tutta la propria gratitudine: «Dalla positiva risposta di chi ha donato e dalla concomitanza degli eventi. Abbiamo raccolto in tutto 3.000 euro ed è proprio la cifra che ci è servita per pagare la prima rata, delle tre, della mensa scolastica per 44 bambini delle scuole Materna, Primaria e Media. Ringraziamo di cuore tutti i donatori, l’Ascom di Bra nella persona del direttore Luigi Barbero, la Cassa di Risparmio di Savigliano con il suo presidente Francesco Osella e la Rete Solidale per l’indispensabile supporto con il progetto 'Insieme per tre'. Era la prima volta che utilizzavamo Satispay e sono rimasto piacevolmente colpito anche da questa modalità di donazione. Siamo sicuri che la Divina Provvidenza continuerà ad 'aiutare i cuori buoni' che aiutano. Noi continueremo a fare il possibile e continuiamo con gli altri progetti che riguardano i buoni spesa per le famiglie, lo sport per tutti, l’aiuto per chi segue malati di Alzheimer e Parkinson e il 'Week-end fuori casa' per portatori di disabilità. Grazie, grazie e ancora grazie…»

Anche Ascom Bra, da sempre attenta alle esigenze sociali del territorio, ha ribadito il proprio impegno. Il direttore Luigi Barbero ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Questo progetto dimostra che quando il mondo dell’impresa, le associazioni e i cittadini lavorano insieme, si possono ottenere risultati straordinari. 'Aggiungi un PASTO a tavola' non è stato solo un gesto di solidarietà, ma un modo concreto per restituire dignità e serenità a tante famiglie del nostro territorio. Ascom Bra è orgogliosa di aver sostenuto questa iniziativa e continuerà a essere al fianco di chi si impegna ogni giorno per costruire una comunità più unita e più giusta.»

La chiusura del progetto segna quindi non un punto di arrivo, ma una tappa importante all’interno di un percorso più ampio di solidarietà, che vede SOS Bra, Ascom Bra e la Cassa di Risparmio di Savigliano uniti nel sostenere le fasce più fragili della popolazione.