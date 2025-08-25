Alpi del Mare 2025: Granfondo, Cicloturistica e Music Run. Tre giorni di sport, musica e festa

La Granfondo Alpi del Mare si avvicina a tutta velocità. Dal 19 al 21 settembre la città di Mondovì ospiterà questa manifestazione con un programma ricco di eventi, adrenalina e divertimento per tutti. Un weekend che unisce la passione per il ciclismo all’energia della musica, del buon cibo e della convivialità, nel cuore delle Alpi Marittime.
La Alpi del Mare, che si appresta a diventare uno dei punti di riferimento nel panorama ciclistico e sportivo piemontese, offrirà due percorsi:
Granfondo da 101,4 km con 2.002 metri di dislivello
Cicloturistica da 58,5 km con 1.071 metri di dislivello
Ma la Granfondo Alpi del Mare è molto più di una gara: è un'esperienza per tutta la famiglia.
Si comincia venerdì 19 settembre, con l’apertura dell’Expo Village in Piazza e il saluto delle autorità. In serata, spazio alla Music Run, corsa competitiva e non da 8 km e Fit Walking da 5 km che si svolgeranno per le vie del centro lungo un percorso interamente chiuso al traffico, seguita da uno spettacolo freestyle, concerto live, street food e birra party.
Sabato 20 settembre, il villaggio si anima già dal mattino con gimkane per bambini, show, esposizioni e la sfilata dei team e degli sponsor. Gran finale serale con "We Love 2000", tra musica e intrattenimento per tutte le età.
Domenica 21 sarà il momento culminante della Granfondo Alpi del Mare, con la partenza dei due percorsi principali: la Granfondo e la Cicloturistica, pensati per offrire esperienze ciclistiche indimenticabili tra le bellezze delle Langhe e delle montagne cuneesi. Dopo la fatica, i partecipanti si ritroveranno per un gustoso Pasta Party, occasione di convivialità e celebrazione del territorio. Nel pomeriggio si terranno le premiazioni ufficiali, mentre la giornata si concluderà con la Cena di Gala, un evento esclusivo dedicato ad atleti, organizzatori e partner per festeggiare insieme il successo dell’iniziativa.
Il weekend si preannuncia memorabile: un’occasione per vivere lo sport immersi in un’atmosfera di festa e condivisione, con il cuore rivolto alla promozione del territorio delle Alpi del Mare.
Programma Ufficiale
Venerdì 19 settembre – Opening Day
- 12.00 allestimento Area Expo in Piazza
- 15.00 ritiro pacchi gara Music Run
- 18.00 benvenuto di Luca Robaldo e Paolo Bruno
- 19.30 Music Run – corsa competitiva e non
- 20.30 spettacolo freestyle
- 21.30 concerto live con The Beat Circus
- Serata street food e B.O.P. Beer Party
Sabato 20 settembre – Expo & Show
- 09.00 apertura Villaggio Expo
- 09.00 consegna pettorali e pacchi gara Granfondo e Cicloturistica
- 11.00 gimkana per bambini
- Street food permanente con prodotti locali
- 15.00 sfilata delle autorità e presentazione team e sponsor
- 21.00 We Love 2000 – spettacoli e concerti
Domenica 21 settembre – Race Day
- 07.00 – 09.00 consegna pacchi gara Granfondo e Cicloturistica
- 09.30 partenza Granfondo Alpi del Mare
- 10.30 partenza Cicloturistica
- 12.30 pasta party
- 14.30 premiazioni e saluti finali
- 19.30 cena Gran Galà
Per maggiori informazioni: granfondoalpidelmare.com
Iscriversi alla Granfondo Alpi del Mare è semplice e innovativo: tramite la piattaforma ENDU, con pagamento telematico tradizionale o utilizzando le Imatra Coin, la moneta virtuale dedicata al mondo dello sport.
Chi ha accumulato crediti digitali può ora usarli per vivere l’esperienza unica delle Alpi del Mare. Un’opzione moderna e sostenibile, che unisce tecnologia e passione per uno sport sempre più accessibile.
In alternativa, è possibile iscriversi anche attraverso i rivenditori ufficiali presenti in tutta Italia, pronti a offrire supporto e assistenza di persona.
Per maggiori informazioni: granfondoalpidelmare.com/iscrizi