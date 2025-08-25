 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 25 agosto 2025, 09:30

Alpi del Mare 2025: Granfondo, Cicloturistica e Music Run. Tre giorni di sport, musica e festa

Non solo una gara: l’evento che accende il Monregalese e l’Alta Langa è una tre giorni di emozioni tra ciclismo, podismo, musica e gusto tra le meraviglie della Provincia Granda

Alpi del Mare 2025: Granfondo, Cicloturistica e Music Run. Tre giorni di sport, musica e festa

La Granfondo Alpi del Mare si avvicina a tutta velocità. Dal 19 al 21 settembre la città di Mondovì ospiterà questa manifestazione con un programma ricco di eventi, adrenalina e divertimento per tutti. Un weekend che unisce la passione per il ciclismo all’energia della musica, del buon cibo e della convivialità, nel cuore delle Alpi Marittime.

La Alpi del Mare, che si appresta a diventare uno dei punti di riferimento nel panorama ciclistico e sportivo piemontese, offrirà due percorsi:

Granfondo da 101,4 km con 2.002 metri di dislivello

Cicloturistica da 58,5 km con 1.071 metri di dislivello

Ma la Granfondo Alpi del Mare è molto più di una gara: è un'esperienza per tutta la famiglia.

Si comincia venerdì 19 settembre, con l’apertura dell’Expo Village in Piazza e il saluto delle autorità. In serata, spazio alla Music Run, corsa  competitiva e non da 8 km e Fit Walking da 5 km che si svolgeranno per le vie del centro lungo un percorso interamente chiuso al traffico, seguita da uno spettacolo freestyleconcerto live, street food e birra party.

Sabato 20 settembre, il villaggio si anima già dal mattino con gimkane per bambini, show, esposizioni e la sfilata dei team e degli sponsor. Gran finale serale con "We Love 2000", tra musica e intrattenimento per tutte le età.

Domenica 21 sarà il momento culminante della Granfondo Alpi del Mare, con la partenza dei due percorsi principali: la Granfondo e la Cicloturistica, pensati per offrire esperienze ciclistiche indimenticabili tra le bellezze delle Langhe e delle montagne cuneesi. Dopo la fatica, i partecipanti si ritroveranno per un gustoso Pasta Party, occasione di convivialità e celebrazione del territorio. Nel pomeriggio si terranno le premiazioni ufficiali, mentre la giornata si concluderà con la Cena di Gala, un evento esclusivo dedicato ad atleti, organizzatori e partner per festeggiare insieme il successo dell’iniziativa.

Il weekend si preannuncia memorabile: un’occasione per vivere lo sport immersi in un’atmosfera di festa e condivisione, con il cuore rivolto alla promozione del territorio delle Alpi del Mare.

Programma Ufficiale

Venerdì 19 settembre – Opening Day

  • 12.00 allestimento Area Expo in Piazza
  • 15.00 ritiro pacchi gara Music Run
  • 18.00 benvenuto di Luca Robaldo e Paolo Bruno
  • 19.30 Music Run – corsa competitiva e non
  • 20.30 spettacolo freestyle
  • 21.30 concerto live con The Beat Circus
  • Serata street food e B.O.P. Beer Party

Sabato 20 settembre – Expo & Show

  • 09.00 apertura Villaggio Expo
  • 09.00 consegna pettorali e pacchi gara Granfondo e Cicloturistica
  • 11.00 gimkana per bambini
  • Street food permanente con prodotti locali
  • 15.00 sfilata delle autorità e presentazione team e sponsor
  • 21.00 We Love 2000 – spettacoli e concerti

Domenica 21 settembre – Race Day

  • 07.00 – 09.00 consegna pacchi gara Granfondo e Cicloturistica
  • 09.30 partenza Granfondo Alpi del Mare
  • 10.30 partenza Cicloturistica
  • 12.30 pasta party
  • 14.30 premiazioni e saluti finali
  • 19.30 cena Gran Galà

Per maggiori informazioni: granfondoalpidelmare.com

Iscriversi alla Granfondo Alpi del Mare è semplice e innovativo: tramite la piattaforma ENDU, con pagamento telematico tradizionale o utilizzando le Imatra Coin, la moneta virtuale dedicata al mondo dello sport.

Chi ha accumulato crediti  digitali può ora usarli per vivere l’esperienza unica delle Alpi del Mare. Un’opzione moderna e sostenibile, che unisce tecnologia e passione per uno sport sempre più accessibile.

In alternativa, è possibile iscriversi anche attraverso i rivenditori ufficiali presenti in tutta Italia, pronti a offrire supporto e assistenza di persona.

Per maggiori informazioni: granfondoalpidelmare.com/iscrizi

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium