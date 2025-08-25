Alpi del Mare 2025: Granfondo, Cicloturistica e Music Run. Tre giorni di sport, musica e festa

La Granfondo Alpi del Mare si avvicina a tutta velocità. Dal 19 al 21 settembre la città di Mondovì ospiterà questa manifestazione con un programma ricco di eventi, adrenalina e divertimento per tutti. Un weekend che unisce la passione per il ciclismo all’energia della musica, del buon cibo e della convivialità, nel cuore delle Alpi Marittime.

La Alpi del Mare, che si appresta a diventare uno dei punti di riferimento nel panorama ciclistico e sportivo piemontese, offrirà due percorsi:

Granfondo da 101,4 km con 2.002 metri di dislivello

Cicloturistica da 58,5 km con 1.071 metri di dislivello

Ma la Granfondo Alpi del Mare è molto più di una gara: è un'esperienza per tutta la famiglia.

Si comincia venerdì 19 settembre, con l’apertura dell’Expo Village in Piazza e il saluto delle autorità. In serata, spazio alla Music Run, corsa competitiva e non da 8 km e Fit Walking da 5 km che si svolgeranno per le vie del centro lungo un percorso interamente chiuso al traffico, seguita da uno spettacolo freestyle, concerto live, street food e birra party.

Sabato 20 settembre, il villaggio si anima già dal mattino con gimkane per bambini, show, esposizioni e la sfilata dei team e degli sponsor. Gran finale serale con "We Love 2000", tra musica e intrattenimento per tutte le età.

Domenica 21 sarà il momento culminante della Granfondo Alpi del Mare, con la partenza dei due percorsi principali: la Granfondo e la Cicloturistica, pensati per offrire esperienze ciclistiche indimenticabili tra le bellezze delle Langhe e delle montagne cuneesi. Dopo la fatica, i partecipanti si ritroveranno per un gustoso Pasta Party, occasione di convivialità e celebrazione del territorio. Nel pomeriggio si terranno le premiazioni ufficiali, mentre la giornata si concluderà con la Cena di Gala, un evento esclusivo dedicato ad atleti, organizzatori e partner per festeggiare insieme il successo dell’iniziativa.

Il weekend si preannuncia memorabile: un’occasione per vivere lo sport immersi in un’atmosfera di festa e condivisione, con il cuore rivolto alla promozione del territorio delle Alpi del Mare.

Programma Ufficiale

Venerdì 19 settembre – Opening Day

12.00 allestimento Area Expo in Piazza

15.00 ritiro pacchi gara Music Run

18.00 benvenuto di Luca Robaldo e Paolo Bruno

19.30 Music Run – corsa competitiva e non

20.30 spettacolo freestyle

21.30 concerto live con The Beat Circus

Serata street food e B.O.P. Beer Party

Sabato 20 settembre – Expo & Show

09.00 apertura Villaggio Expo

09.00 consegna pettorali e pacchi gara Granfondo e Cicloturistica

11.00 gimkana per bambini

Street food permanente con prodotti locali

15.00 sfilata delle autorità e presentazione team e sponsor

21.00 We Love 2000 – spettacoli e concerti

Domenica 21 settembre – Race Day

07.00 – 09.00 consegna pacchi gara Granfondo e Cicloturistica

09.30 partenza Granfondo Alpi del Mare

10.30 partenza Cicloturistica

12.30 pasta party

14.30 premiazioni e saluti finali

19.30 cena Gran Galà

Per maggiori informazioni: granfondoalpidelmare.com

Iscriversi alla Granfondo Alpi del Mare è semplice e innovativo: tramite la piattaforma ENDU, con pagamento telematico tradizionale o utilizzando le Imatra Coin, la moneta virtuale dedicata al mondo dello sport.

Chi ha accumulato crediti digitali può ora usarli per vivere l’esperienza unica delle Alpi del Mare. Un’opzione moderna e sostenibile, che unisce tecnologia e passione per uno sport sempre più accessibile.

In alternativa, è possibile iscriversi anche attraverso i rivenditori ufficiali presenti in tutta Italia, pronti a offrire supporto e assistenza di persona.

Per maggiori informazioni: granfondoalpidelmare.com/iscrizi