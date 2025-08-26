Dal 31 agosto torna il treno Arenaways tutti i giorni sulla Cuneo-Saluzzo-Savigliano

A partire da domenica 31 agosto sulla Cuneo-Saluzzo-Savigliano tornerà in vigore l'orario invernale con 24 treni al giorno dal lunedì al venerdì, 14 al sabato e 8 la domenica e i festivi. La grande novità è costituita dalla modifica dell'orario dei primi due treni del mattino: sulla base delle istanze ricevute dai passeggeri, su indicazione dell’Assessorato ai trasporti della Regione Piemonte, in accordo con la programmazione TPL predisposta dall'Agenzia della Mobilità Piemontese, le partenze dei treni 11910 da Cuneo e 11912 da Saluzzo sono state anticipate rispettivamente alle ore 6:00 e alle ore 7:32, con arrivo a Savigliano alle 6:57 e alle 7:47, in modo da consentire la coincidenza per Torino con il servizio sfm delle 7:06 e il regionale di Trenitalia delle 7:52.

Al contempo, i treni 11911 e 11913 da Savigliano sono stati anticipati rispettivamente alle ore 6:22 e alle ore 7:07, con arrivo a Saluzzo alle 6:37 (7:24 a Cuneo) e alle 7:22.

I collegamenti invernali, in vigore dal 31 agosto al 13 dicembre 2025, dal lunedì al sabato prevedono sette partenze da Cuneo direzione Savigliano via Saluzzo a cui si aggiungono, dal lunedì al venerdì, cinque treni “spoletta” tra Saluzzo e Savigliano. Viceversa, da Savigliano ci saranno sette treni al giorno, dal lunedì al sabato, che proseguiranno fino a Cuneo, a cui si aggiungono, dal lunedì al venerdì, cinque treni “spoletta” tra Savigliano e Saluzzo. I collegamenti Saluzzo- Savigliano beneficiano, inoltre, dell’integrazione fra trasporto ferroviario e su gomma. Domenica e festivi i treni che percorreranno l'intera tratta Cuneo-Saluzzo-Savigliano saranno otto, corrispondenti a quattro andate e quattro ritorni.

Già da inizio agosto è possibile effettuare l'abbonamento 10 Mesi Studenti Integrato su carta BIP che consente di viaggiare liberamente in treno e in bus. L'abbonamento può essere sottoscritto da Arenaways C'è (presso Visit Saluzzo, piazza Buttini 1/A) anche senza appuntamento, dal martedì alla domenica con orario continuato 10-18.

Gli orari, sia nella versione solo treno che integrati treno-bus, possono essere consultati e scaricati in pdf attraverso il sito Arenaways nella sezione Orari e Tariffe.

"Con queste modifiche orarie- dichiara Marco Gabusi, assessore regionale ai Trasporti - riusciamo a rendere gli spostamenti più snelli e funzionali, permettendo a un numero crescente di utenti di utilizzare in modo semplice sia i treni che i pullman, grazie alle coincidenze ottimizzate. La flessibilità che introduciamo è un passo concreto verso un servizio sempre più vicino alle esigenze quotidiane di chi viaggia. È esattamente questo l’obiettivo che ci siamo dati: migliorare l’efficienza del trasporto pubblico e offrire un sistema integrato che risponda davvero alle necessità di studenti e lavoratori".

"L’orario invernale che riparte dal 31 agosto - dice Matteo Arena, Direttore Generale di Arenaways ha commentato - presenta una significativa novità rispetto a quello rimasto in vigore fino all'avvento dell'estate. Nel corso dei primi mesi di servizio abbiamo raccolto le opinioni dei Clienti e abbiamo recepito l'esigenza di anticipare l'orario di arrivo a Savigliano al mattino; abbiamo verificato la fattibilità con l'Agenzia e apportato questi importanti aggiustamenti che speriamo portino beneficio, soprattutto a lavoratori e studenti pendolari".