PoEM torna con “Meditazione sul Vangelo di Giovanni” a Montelupo Albese

Domenica 5 aprile a partire dalle ore 17:00 il Salone Polifunzionale di Montelupo Albese (via San Bonaventura) ospita il ritorno dei POtenziali Evocati Multimediali per Resté con la “Meditazione sul Vangelo di Giovanni”, un’esperienza teatrale contemporanea guidata da Gabriele Vacis e Roberto Tarasco con le attrici e gli attori di PoEM.

A conclusione della residenza artistica che si è svolta nel mese di febbraio, il percorso di PoEM per Resté trova ritorna con una nuova forma di restituzione scenica. Durante la permanenza a Rodello, la compagnia ha condiviso con la comunità momenti significativi del proprio lavoro, a partire da sabato 21 febbraio 2026 con la Meditazione sul Vangelo della Prosperità di Gabriele Vacis, per concludersi giovedì 26 febbraio, con la prova aperta del collettivo PoEM presso il Salone della Residenza Rodello: due appuntamenti che hanno offerto un’occasione unica per osservare da vicino il processo creativo degli artisti e delle artiste, intuizioni, dinamiche e sperimentazioni. La Meditazione sul Vangelo di Giovanni rappresenta un momento di riflessione dove la materia apre un dialogo tra memoria, emozioni e coscienza contemporanea che parla alle nuove generazioni.

PoEM è una compagnia nata nel 2021 dall’incontro tra giovani attori formati alla Scuola del Teatro Stabile di Torino e guidati da Gabriele Vacis e Roberto Tarasco, insieme promuovono un teatro aperto, inclusivo e fortemente connesso con la comunità con la volontà di creare uno spazio in cui arte, pedagogia e relazione si intrecciano.

L’evento si inserisce nel progetto “ Resté ” – parola piemontese che significa “restare” – un invito a vivere i luoghi in modo attivo, costruendo legami e cura attraverso l’incontro. L’iniziativa, giunta al quarto anno, è promossa dalla Parrocchia San Lorenzo di Rodello e coinvolge i Comuni di Cerretto Langhe, Diano d’Alba, Montelupo Albese e Rodello in una rete che valorizza territorio, paesaggio e partecipazione.

Il percorso si sviluppa all’interno del Progetto Orma di Langhe Roero e Monferrato, che contribuisce a rafforzare il dialogo tra arte, comunità e memoria dei luoghi, sostenendo esperienze culturali capaci di lasciare un segno condiviso e duraturo.

Per partecipare all’evento Meditazione sul Vangelo di Giovanni presso il Salone Polifunzionale di Montelupo Albese l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

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