Pubblica visione a Bra del piano urbanistico in via Gabotto

Sono in pubblica visione a Bra gli atti relativi al progetto di piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa, relativo ad aree in via via Gabotto censite al foglio n. 59, mappali 172 (ambito T5-ni n. 2024 del PRGC).

I documenti, pubblicati all’albo pretorio e sul sito istituzionale www.comune.bra.cn.it nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente (Pianificazione e governo del territorio/Strumenti urbanistici esecutivi), potranno essere consultati sino a mercoledì 15 aprile 2026 on line oppure, esclusivamente previo appuntamento telefonico, all’Ufficio Segreteria di palazzo civico (tel. 0172.438318 - dal lunedì al venerdì in orario 8.45 – 12.45) o al Comando di Polizia municipale (tel. 0172.413744 - sabato, domenica e festivi infrasettimanali dalle 9.30 alle 11.30) di via Moffa di Lisio.

A partire dal 16 aprile e fino al 30 aprile compreso, chiunque potrà presentare osservazioni di pubblico e generale interesse, depositandole presso l’ufficio Protocollo del Comune (su appuntamento, tel. 0172.438326) o trasmettendole tramite PEC all’indirizzo comunebra@postecert.it. Per maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Urbanistica chiamando il numero 0172.438353 o scrivendo a urbanistica@comune.bra.cn.it.