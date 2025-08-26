L’Unitre di Moretta riparte con il Burraco

L’Unitre di Moretta si prepara a inaugurare il nuovo anno accademico 2025/2026 con una serie di iniziative culturali.
In attesa della pubblicazione ufficiale del programma, l’associazione propone un’attività ludica che coniuga divertimento e benessere mentale: il Burraco.
Dal 5 settembre, ogni venerdì dalle 15 alle 17, il parco del Santuario di Moretta diventerà il punto di ritrovo per chi desidera imparare o perfezionare questo gioco di carte.
Conosciuto anche come “sport per la mente”, il Burraco stimola la memoria, la concentrazione e l’attenzione, oltre a favorire la socializzazione e a creare un clima di buonumore.
L’iniziativa è aperta a tutti: i principianti potranno contare sul supporto dei giocatori più esperti, pronti a condividere le regole e i segreti del gioco.
“Un’occasione – affermano del direttivo - ideale per trascorrere pomeriggi in compagnia, mantenere attiva la mente e prepararsi a un nuovo anno di attività culturali con l’Unitre di Moretta”.