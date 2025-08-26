 / Attualità

Attualità | 26 agosto 2025, 08:15

L’Unitre di Moretta riparte con il Burraco

Un appuntamento settimanale per allenare la mente e favorire la socializzazione

Il direttivo dell'Unitre di Moretta con gli studenti turchi dell'Erasmus

L’Unitre di Moretta si prepara a inaugurare il nuovo anno accademico 2025/2026 con una serie di iniziative culturali.

In attesa della pubblicazione ufficiale del programma, l’associazione propone un’attività ludica che coniuga divertimento e benessere mentale: il Burraco.

Dal 5 settembre, ogni venerdì dalle 15 alle 17, il parco del Santuario di Moretta diventerà il punto di ritrovo per chi desidera imparare o perfezionare questo gioco di carte.

Conosciuto anche come “sport per la mente”, il Burraco stimola la memoria, la concentrazione e l’attenzione, oltre a favorire la socializzazione e a creare un clima di buonumore.

L’iniziativa è aperta a tutti: i principianti potranno contare sul supporto dei giocatori più esperti, pronti a condividere le regole e i segreti del gioco.

Un’occasione – affermano del direttivo - ideale per trascorrere pomeriggi in compagnia, mantenere attiva la mente e prepararsi a un nuovo anno di attività culturali con l’Unitre di Moretta”.

