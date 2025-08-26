Mondovì accoglie settembre con "La notte dei fuochi" con tante novità

Cresce l'attesa per il tradizionale appuntamento di fine estate con i "Feu dla Madona" a Mondovì.

Come anticipavamo nelle scorse ore, sarà un'edizione diversa, con tante novità e che vedrà anche il ritorno delle mongolfiere a Parco Europa, che diventerà "anfiteatro" con dj set, musica e lo spettacolo del "Night glow", con i palloni aerostatici illuminati a tempo di musica.

La data per i "Feu" è domenica 7 settembre, con recupero in caso di maltempo nella serata successiva. Ad aggiudicarsi l'affidamento per lo spettacolo pirotecnico è stata una ditta milanese, Pyrodreams srl di San Colombano Al Lambro, per un costo complessivo di 19.520 (iva compresa), che verrà sostenuto anche grazie al contributo di 20mila euro assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nell’ambito della sessione erogativa “Bando Generale 2025”.

L'area di sparo dei fuochi sarà sempre da Piazza, quindi i fuochi potranno essere ammirati sia da Piazza Maggiore, dove sarà ancora presente la "Giostrina dei Cavalli", che dalle tradizionali zone della Città, come la Garzegna o Parco Europa.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI DOMENICA 7 SETTEMBRE

Dalle 18 alle 20 a Parco Europa "Future tech zone": tre postazioni dj, tre postazioni produzione e un'area luci. Un laboratorio della musica del futuro, tutto da provare con esperti del settore che saranno pronti a far vivere ai presenti l'emozione di mixare, creare ed esplorare le tecnologie più innovative.

Dalle 18, sempre a Parco Europa, area bar con aperitivo nel chiosco by Prezzemolo. Dalle 20 alle 24 il dj set di MoVì.

Dalle 21 in piazza Maggiore, come da tradizione, il Concerto della Banda Musicale di Mondovì e la distribuzione di "Pan e persi" a cura dell'Associazione "La Funicolare" con la giostra dei cavalli.

Dalle 21 in zona corso Europa quattro mongolfiere e quattro ceste saranno illuminate a tempo di musica per il "Night glow"

Dalle 22.30 da tutte le zone cittadine si potrà ammirare lo spettacolo dei fuochi.

Alle 23, in corso Alpi, spettacolo "Pyromusicale": i fuochi si accendono a tempo di musica.