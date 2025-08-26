Sambenedettese e Bra: quando il calcio diventa amicizia

Doveva essere una festa e in effetti così è stato. Stiamo parlando del match giocato il 22 agosto allo stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto per la 1ª giornata di Serie C, che ha regalato un esempio straordinario di amicizia tra i tifosi di Sambenedettese e Bra.

Il risultato finale ha visto la squadra di casa prevalere di misura, ma a fare notizia è l’immagine proveniente dagli spalti, diventata una cartolina che racconta più di mille parole una gara all’insegna del rispetto e della passione condivisa, dimostrando che le rivalità sportive possono essere vissute senza ostilità.

A partire dall’accoglienza riservata dai marchigiani al manipolo di supporters giallorossi (10 in tutto), ai quali è andato in omaggio un cartoccio di pesce fritto e una bibita, dando il via ad una positiva “reazione a catena”, con la promessa dei braidesi di restituire il fair play al ritorno con il gusto della tipica salsiccia, come dire: il bene genera bene.

Un modello capace di unire città e culture diverse, che tutte le tifoserie italiane dovrebbero seguire, per riscoprire il vero spirito del gioco più bello del mondo.