Scopri i corsi di AFP Dronero: il tuo futuro parte da qui!

Sei in uscita dalla terza media e stai cercando un percorso formativo che valorizzi il tuo talento e le tue passioni? Il Centro di Formazione Professionale di Dronero, intitolato a Don Michele Rossa, ti offre un’opportunità unica per costruire il tuo futuro. Situato in un contesto accogliente e all’avanguardia, il centro propone corsi che combinano pratica e teoria, pensati per supportarti nei tuoi tempi e nel tuo stile di apprendimento.

I nostri corsi: un ponte verso il mondo del lavoro

CODICE MECCANOGRAFICO CNCF00600L

All’AFP Dronero potrai scegliere tra due percorsi altamente qualificanti:

- Operatore elettrico - Installazione di impianti elettrici civili e industriali e del terziario

l'operatore elettrico potrà lavorare in aziende installatrici o in realtà industriali nella conduzione e manutenzione degli impianti

- Operatore meccanico – Lavorazione meccanica, per asportazione e deformazione

un corso triennale che ti prepara a lavorare nel settore meccanico, con competenze tecniche sempre più richieste dalle aziende.

Ad attenderti un mix di formazione in aula e laboratorio, con strumenti moderni e docenti esperti, pronti a guidarti verso il successo.

Entrambi i percorsi permettono l’accesso al quarto anno di Diploma di Formazione Professionale per Tecnico per l'automazione industriale - Programmazione e manutenzione.

Perché scegliere AFP Dronero?

Orientamento personalizzato : il nostro sportello di orientamento ti aiuterà a individuare il percorso più adatto alle tue inclinazioni e obiettivi.

: il nostro sportello di orientamento ti aiuterà a individuare il percorso più adatto alle tue inclinazioni e obiettivi. Connessione con il territorio : collaboriamo con le aziende locali per garantire stage e opportunità lavorative.

: collaboriamo con le aziende locali per garantire stage e opportunità lavorative. Sviluppo delle soft skills: oltre alle competenze tecniche, puntiamo sullo sviluppo personale, dalla capacità di lavorare in team alla gestione delle emozioni.

Un ambiente all’avanguardia per il tuo successo

Gli studenti AFP sono accolti in strutture moderne, con laboratori dotati delle ultime tecnologie, dove teoria e pratica si incontrano per garantire un apprendimento completo. Tutor qualificati ti accompagneranno durante tutto il percorso formativo, offrendoti supporto e consigli per affrontare il mondo del lavoro.

Un futuro di possibilità

Con AFP Dronero non ti prepari solo per un lavoro, ma anche per una carriera che rispecchia le tue passioni. Il tuo futuro professionale inizia qui! Scegli di investire in te stesso e preparati ad affrontare il mondo del lavoro con competenza e fiducia.

Per ulteriori informazioni:

www.afpdronero.it

CONTATTI

Centro di Dronero

+39 0171 918027

alessandra.bonarelli@afpdronero.it

I corsi sono gratuiti, in attesa di presentazione, approvazione e finanziamento da Fondi Regionali, Statali e dal FSE+ 2021/2027 e per il Sistema Duale dal PNRR (Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Sistema Duale").