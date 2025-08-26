La band Corrado Leone and Friends ospite a Cuneo in un duplice appuntamento autunnale

Le tappe estive della band Corrado Leone and Friends non hanno lasciato “a bocca asciutta”, anzi hanno raccolto numerosi successi, tanto da arrivare ad avere un appuntamento “a sorpresa” con lo spettacolo "Lucio vs Lucio" il 16 agosto a Prato Nevoso.

E proprio “Lucio vs Lucio. Due voci, due storie, un’unica emozione” darà il via alle prime tappe autunnali che vedranno il gruppo villanovese impegnato nel mese di settembre.

Giovedì 4 settembre a Cuneo, in frazione Madonna delle Grazie, le canzoni senza tempo di Lucio Dalla e Lucio Battisti animeranno il palco della località del capoluogo della Granda riportando gli astanti indietro nel tempo nelle note e nelle parole di due dei più grandi protagonisti della musica italiana.

Sempre Cuneo sarà poi lo sfondo della tappa dell’11 settembre quando, in frazione San Rocco Castagnaretta, Corrado Leone e i suoi straordinari musicisti porteranno sul palco “Da Zero a 100 – Le più belle canzoni dei cantautori italiani”. Anche in questo caso si tratterà di un tuffo nel passato, un viaggio nei ricordi e nelle emozioni lungo sessant’anni. Da Fabrizio De André a Ivano Fossati, per arrivare al rock della generazione dei millenials, impersonificato da Luciano Ligabue e Vasco Rossi, i brani qui scelti sapranno proporre un amalgama tra passato e presente attraverso le sonorità di una musica intergenerazionale e immortale.

“Siamo felici dei risultati di questa estate. La bella stagione indubitabilmente invoglia a uscire, stare insieme e divertirsi, e la musica è un ingrediente fondamentale di tutto ciò, e il pubblico che è venuto ai nostri spettacoli si è dimostrato particolarmente appassionato; ovviamente poi non ci aspettavamo una tappa ulteriore nel cuore del weekend di Ferragosto in una località come Prato Nevoso.” Queste le parole dei membri della band. “Siamo pronti a ripartire con i primi appuntamenti autunnali. Come cantava un grande della musica, Francesco Guccini, settembre è il mese del ripensamento sugli anni e sull'età, come scintille brucian nel tuo fuoco le possibilità, è un po’ il vero inizio dell’anno, e noi lo accogliamo con due concerti che ci accompagneranno in un excursus dagli anni ’60 fino a oggi.”

Appuntamento quindi giovedì 4 settembre in via Cappa 1, a Madonna delle Grazie , ore 21, e giovedì 11 settembre presso il piazzale delle scuole medie a San Rocco Castagnaretta , ore 21.