A Bra si raccolgono libri di testo usati

Anche nel 2025 ritorna il progetto di solidarietà “Un libro per tutti”, iniziativa comunale che punta ad aiutare le famiglie con figli in età scolare attraverso la condivisione dei libri scolastici usati. Così, tutte le famiglie interessate potranno mettere a disposizione libri di testo usati - già utilizzati negli anni precedenti dai figli ma ancora in adozione presso le scuole secondarie di primo grado “Piumati” e “Carlo Alberto Dalla Chiesa” - da donare e ridistribuire ai nuclei in difficoltà economica.

Vengono raccolti libri in adozione presso i due istituti per l’anno scolastico 2025/2026, purché in buono stato di conservazione; potranno essere consegnati direttamente presso la sala conferenze del centro polifunzionale “Giovanni Arpino” (largo Resistenza) in questi orari:

lunedì 1 settembre ore 17-19

giovedì 4 settembre ore 17-19

Per sapere se il libro che si intende donare è adottato dalla scuola per l’anno scolastico 2025/2026 è possibile consultare l’elenco dei libri pubblicato sui portali web dei due Istituti comprensivi www.istitutocomprensivobra1.edu.it e www.istitutocomprensivobra2.edu.it .

Il servizio è gratuito e non si prevedono rimborsi o costi a carico né di chi dona, né di chi riceve. Saranno i volontari del Servizio civico volontario Bra ODV a gestire le operazioni di raccolta e smistamento.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio comunale Scuola alla mail ufficio.scuola@comune.bra.cn.it o al numero 0172.438238.