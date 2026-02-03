Si concludono i laboratori Illustrada: oltre 960 bambini hanno incontrato l'arte dell'albo illustrato

A gennaio si è concluso il progetto promosso da Illustrada Associazione Culturale nelle scuole del territorio monregalese e dei comuni limitrofi: un’iniziativa nata per sostenere il diritto di tutti i bambini e le bambine ad accedere a lettura e letteratura di qualità fin dalla prima infanzia.

Sulla scia delle parole "L'albo illustrato è la prima galleria d'arte che il bambino visita" della celebre autrice Květa Pacovská, Illustrada ha portato illustratori e illustratrici professionisti nelle scuole dell’infanzia e nelle prime classi della scuola primaria degli Istituti Comprensivi di Mondovì 1 e 2, Villanova Mondovì e Carrù.

Nel corso dei laboratori, della durata di circa due ore, i bambini e le bambine sono entrati in contatto diretto con l’albo illustrato grazie alla mediazione di chi lo ha realizzato, vivendo un’esperienza educativa e artistica unica. Alla lettura è sempre stata affiancata un’attività espressiva, pensata per stimolare la creatività, l’immaginazione e la libertà di espressione dei partecipanti.

Il progetto ha coinvolto 63 classi per un totale di 965 studenti, offrendo occasioni di incontro diretto con sei illustratori e illustratrici. Tra i professionisti coinvolti figurano autori di rilievo internazionale come Sergio Olivotti, vincitore del Premio Andersen e del Super Premio Andersen 2025 per il libro Se fossi Ugo; Marco Somà, Premio Andersen come Miglior Illustratore nel 2019; Anna Benotto e Marco Pachetta, le cui opere sono tradotte e diffuse in Europa e non solo.

L’edizione di quest’anno ha registrato una crescita significativa in termini di partecipazione e diffusione, resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con BCC Alpi Marittime.

«La Banca – dichiarano dalla direzione generale - ha scelto di sostenere i laboratori promossi da Illustrada nelle scuole perché crede nel valore della cultura come strumento di crescita, dialogo e integrazione sociale.

L’illustrazione, con il suo linguaggio universale, rappresenta un mezzo efficace per avvicinare persone di età, provenienze e sensibilità diverse, favorendo la comprensione reciproca e la partecipazione attiva. Attraverso il supporto a iniziative culturali e formative rivolte alle nuove generazioni, BCC Alpi Marittime rinnova il proprio impegno verso il territorio, promuovendo l’educazione, la creatività e la costruzione di comunità più coese e consapevoli».

Come da vocazione dell’associazione, il progetto ha inoltre riservato uno spazio agli illustratori emergenti di grande talento e professionalità, per sostenere il loro ingresso nel mondo del lavoro È il caso delle illustratrici Marianna Bruno e Anna Mosca, che hanno portato nelle scuole le loro ultime pubblicazioni.

Con la conclusione di questo percorso, Illustrada Associazione Culturale conferma il proprio impegno nella promozione della lettura e dell’educazione all’immagine come strumenti fondamentali di crescita e inclusione. La risposta positiva di scuole, insegnanti e studenti rappresentano una base solida con cui continuare a lavorare con l’obiettivo di ampliare sempre di più il bacino di classi coinvolte, e rendere la cultura più accessibile fin dalla prima infanzia.