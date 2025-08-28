Mondovì, il Comune e il CSV incontrano le associazioni del Terzo Settore

Il Comune di Mondovì e il Centro di Servizio per il Volontariato Società Solidale ETS della provincia di Cuneo propongono agli ETS della città di Mondovì una serata di incontro e confronto dedicata alle associazioni di volontariato del territorio, che si terrà:
Giovedì 11 settembre 2025
Alle ore 18.00
Sala Scimé, Corso Statuto n. 11/d
L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di rafforzare il legame tra le istituzioni locali e il mondo del volontariato, valorizzandone il ruolo fondamentale all’interno della comunità, iniziare un cammino per costruire insieme nuovi percorsi di collaborazione, ascolto e crescita condivisa
Durante la serata:
- il Centro di Servizio per il Volontariato presenterà la propria missione, i servizi offerti e le opportunità di supporto a favore delle organizzazioni del Terzo Settore;
- sarà aperto un momento di dialogo con tutte le realtà presenti per raccogliere idee, bisogni e proposte, anche in vista della possibile istituzione di una Consulta Comunale del Volontariato o della Solidarietà, come strumento di partecipazione attiva e coordinamento delle iniziative sul territorio.
Per ragioni organizzative, è necessario comunicare la presenza entro martedì 9 settembre 2025: si prega di fare riferimento alla referente CSV di zona (Debora Sattamino) per ricevere le istruzioni di prenotazione – mondovi@csvcuneo.it; 348 128 7944.