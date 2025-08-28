 / Attualità

Attualità | 28 agosto 2025, 12:22

Mondovì, il Comune e il CSV incontrano le associazioni del Terzo Settore

Giovedì 11 settembre alle 18 in Sala Scimé confronto aperto per costruire nuovi percorsi di collaborazione e valutare l'istituzione di una Consulta del Volontariato

Mondovì, immagine di repertorio

Il Comune di Mondovì e il Centro di Servizio per il Volontariato Società Solidale ETS della provincia di Cuneo propongono agli ETS della città di Mondovì una serata di incontro e confronto dedicata alle associazioni di volontariato del territorio, che si terrà:

 Giovedì 11 settembre 2025
 Alle ore 18.00
 Sala Scimé, Corso Statuto n. 11/d

L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di rafforzare il legame tra le istituzioni locali e il mondo del volontariato, valorizzandone il ruolo fondamentale all’interno della comunità, iniziare un cammino per costruire insieme nuovi percorsi di collaborazione, ascolto e crescita condivisa

Durante la serata:

  • il Centro di Servizio per il Volontariato presenterà la propria missione, i servizi offerti e le opportunità di supporto a favore delle organizzazioni del Terzo Settore;
  • sarà aperto un momento di dialogo con tutte le realtà presenti per raccogliere idee, bisogni e proposte, anche in vista della possibile istituzione di una Consulta Comunale del Volontariato o della Solidarietà, come strumento di partecipazione attiva e coordinamento delle iniziative sul territorio.

Per ragioni organizzative, è necessario comunicare la presenza entro martedì 9 settembre 2025: si prega di fare riferimento alla referente CSV di zona (Debora Sattamino) per ricevere le istruzioni di prenotazione – mondovi@csvcuneo.it; 348 128 7944.

redazione

