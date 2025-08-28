Dal 19 settembre si balla Kizomba con l'Imperial Dance di Cuneo

Settembre è il mese delle novità e all’Imperial Dance di Cuneo c’è aria di festa. Prima di cominciare i corsi ufficiali, dall’8 al 13 settembre ci sarà START & DANCE, una settimana speciale fatta di lezioni gratuite, musica e sorrisi.

Qui si potranno conoscere gli insegnanti, entrare in sala, provare diversi balli e respirare l’energia di una grande community che ama la danza.

Tra le proposte c’è la Kizomba: un ballo che arriva dall’Angola, conosciuto per i suoi movimenti morbidi e la musica calda che riesce a trasmettere emozioni forti. Si balla in coppia ed è perfetto sia per chi vuole iniziare da zero sia per chi ha già un po’ di esperienza e vuole migliorare.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su WhatsApp (clicca qui https://wa.link/m3n6cq)

I corsi partiranno dal 19 settembre:

Open – Se hai già le basi e vuoi crescere ancora.

Venerdì dalle 20:00 alle 21:00 (inizio 16 settembre)

– Se hai già le basi e vuoi crescere ancora. Venerdì dalle 20:00 alle 21:00 (inizio 16 settembre) Principianti – Se non hai mai provato, questo è il corso giusto per te.

Venerdì dalle 21:00 alle 22:00 (inizio 19 settembre)

L’atmosfera è rilassata, senza pressioni: qui si viene per divertirsi, fare nuove amicizie e scoprire il piacere di muoversi con la musica.

Partecipare non costa nulla, basta solo prenotarsi tramite WhatsApp per garantirsi il posto. START & DANCE è il modo migliore per iniziare settembre con la giusta energia, provando qualcosa di nuovo e vivendo serate che rimangono nella memoria.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su WhatsApp (clicca qui https://wa.link/m3n6cq)