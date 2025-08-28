"Divertimento" al Cinema Monviso: la storia vera di Zahia Ziouani che sfida il mondo della musica classica

Al Cinema Monviso, da stasera, giovedì 28 agosto, fino a martedì prossimo (2 settembre), va in scena non solo un film, ma un’idea. E già questo, in tempi di pellicole che sembrano girate con lo stampino e scritte col correttore automatico, è una notizia. Il titolo è “Divertimento”, ma non fatevi ingannare: non è una commedia, non è un passatempo. È una storia vera, e come tutte le storie vere, fa male e fa bene.

La regista d’oltralpe Marie-Castille Mention-Schaar, che non è nuova a racconti di frontiera, ci porta nel 1995, nei sobborghi di Parigi. Non quelli da cartolina, ma quelli dove la Tour Eiffel si vede solo nei sogni. Qui vivono Zahia e Fettouma Ziouani, due sorelle di origine algerina, immerse nella musica classica come altri lo sono nel rumore del traffico. Zahia sogna di dirigere un’orchestra, Fettouma suona il violoncello come se fosse nata con l’archetto in mano. Ma il talento, si sa, non basta. Serve il coraggio di sfidare un mondo che non ti vuole, che ti guarda come si guarda un errore di stampa.

Il film racconta la nascita dell’orchestra “Divertimento”, fondata da Zahia per portare la musica dove non arriva, per farla suonare a chi non ha mai avuto il diritto di ascoltarla. È una sfida, una provocazione, una dichiarazione di guerra all’establishment musicale francese, che preferisce i nomi altisonanti alle storie vere. Mention-Schaar non indulge nel melodramma: il suo sguardo è asciutto, chirurgico, quasi giornalistico. Perché la retorica è come il vibrato: se usato troppo, stona. Il film è ben recitato, ben scritto, forse troppo ben pensato. Ma non importa. Quello che conta è il messaggio: la musica non è proprietà privata. Non ha passaporto, non ha pedigree. È di chi la ama, di chi la cerca, di chi la sogna. E Zahia, con la sua bacchetta e la sua testardaggine, ce lo ricorda.