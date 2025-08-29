Il management sanitario d'eccellenza: Moirano e Tranchida a Villa Tornaforte Aragno

Dirigere un grande ospedale richiede un esercizio di management che si muove tra Società Civile e Istituzioni, tra rivendicazioni dei privati cittadini e diritto pubblico, richiedendo etica, rigore e spesso funzioni di supplenza. Un'intelligenza organizzativa di altissima caratura culturale, particolarmente quando si tratta dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo, oggi riconosciuto come il migliore ospedale italiano.

Due figure hanno segnato profondamente questa eccellenza sanitaria: Fulvio Moirano, che sul Santa Croce ha inciso per molto tempo in modo fondamentale ed è stato poi chiamato negli anni a ruoli nazionali sempre più importanti, e Livio Tranchida, che con dedizione e sacrificio ne ha conseguito l'eccezionale qualificazione nazionale come primo ospedale italiano, oggi alla guida di uno dei più grandi ospedali del Paese.

Il 12 settembre alle ore 18, Villa Tornaforte Aragno ospiterà questi due protagonisti della sanità italiana nell'ambito dell'Humanities Forum, per la serie "La storia di sé - Autobiografie di Grandi della Granda". Incontrarli significa confrontarsi con due intelligenze organizzative capaci di gestire il management sanitario, tra i più complessi e fondamentali del Paese, là dove passano la funzione e la storia dello Stato e della Società Civile, nonché il destino individuale dei cittadini.

L'evento si inserisce in un prestigioso ciclo di incontri che ha già visto protagonisti personalità del calibro di Giorgetto Giugiaro, Paolo Pejrone, Angelo Gaja, Tiziana Fresia, Silvia Maria Rovere, Chiara Bertola, Fabrizio Testa e Amalia Ballarino.