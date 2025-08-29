Torna "Profondo Umano" 2025: Alba si interroga sui “Legami di potere”

C’è sempre un momento, ogni anno, in cui Alba affianca alla sua vocazione enogastronomica uno spazio di riflessione più intima e collettiva. Quest’anno il pretesto è il potere. O meglio: Legami di potere, titolo della quinta edizione di Profondo Umano, il festival culturale organizzato dall’Associazione Corale Intonando che si è aperto oggi, venerdì 29 agosto, nella sala consiliare “Teodoro Bubbio” del Comune di Alba, alla presenza del sindaco Alberto Gatto, del vicesindaco Caterina Pasini e dell’assessore alle Politiche sociali Donatella Croce.



Ad introdurre il programma del festival è stato il “team giovani”, rappresentato da Francesco Zabaldano, Francesco Occhetto ed Ester Marello.

Il maestro Franco Biglino, direttore dell’Associazione Corale Intonando, ha presentato la sezione musicale con parole che hanno subito catturato l’attenzione della sala gremita: «Perché a volte ci svegliamo con una canzone in testa che non riusciamo a toglierci per tutto il giorno? Perché la musica ha un potere. Un potere che va oltre la nostra parte razionale».

Ha preso poi la parola l’attore Paolo Tibaldi, che il 26 settembre porterà in scena Su la maschera: "Sembra un paradosso, ma si mette su la maschera per essere ciò che si è", ha raccontato con il tono brillante che lo contraddistingue.

A chiudere la presentazione i saluti istituzionali del sindaco Alberto Gatto, che ha speso parole di apprezzamento verso tutti coloro che hanno reso possibile il festival, con un ringraziamento speciale ai giovani: "Non è scontato, oggi, che ragazzi poco più che ventenni si impegnino con passione nell’associazionismo e in tematiche così profonde e dense".

Il presidente dell’Associazione Corale Intonando, Francesco Cordero, ha ribadito in chiusura lo spirito del festival: un lavoro corale, reso possibile dall’impegno condiviso del direttivo e di tutte le persone che, a vario titolo, hanno contribuito a costruire questa nuova edizione.

Un festival che non si accontenta di risposte facili

Il potere, parola abusata e insieme misteriosa. È davvero sempre ingiusto, almeno a giudicare da molti esempi che la storia ci consegna? Oppure è un collante indispensabile per qualunque convivenza? Domande eterne, che oggi assumono un sapore nuovo nell’era dell’intelligenza artificiale, delle identità liquide e dei rapporti sempre più mediati dal digitale.

Il festival non offre soluzioni, ma occasioni. Profondo Umano è nato con questa idea: allargare lo spazio delle domande. Lo farà intrecciando conferenze, mostre, spettacoli e camminate – perché pensare, qui, è sempre un verbo che si coniuga con il corpo.

Tra le voci in programma: la poetessa Maura Del Serra con l’attrice Patrizia Camatel; monsignor Derio Olivero, vescovo di Pinerolo ed esperto d’arte; Ezio Mauro in dialogo con Maurizio Marello; Marco Travaglio; la medico-legale e antropologa Cristina Cattaneo; il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo; il professor Franco Berrino su Cibo per corpo, anima e mente; Barbara Alberti sul tema del genere; Maria Bonafede e Marinella Perroni sul ruolo delle donne nelle religioni; il botanico Stefano Mancuso sul nostro rapporto con il mondo vegetale; la semiologa Laura Rolle in collaborazione con l’Ente Fiera di Alba.

Arte, camminate, musica

Il programma si apre con la mostra Neurocromie di Giancarlo Giordano, curata da Anna Cavallera a Palazzo Banca d’Alba, e con Baccanti, la nuova opera video di Emma Scarafiotti per Lunetta11.

Non mancano le esperienze immersive: una camminata teatrale a cura del Teatro degli Acerbi, una letteraria con Paolo Tibaldi (in collaborazione con La Morra Eventi & Turismo) e una musicale con Simona Colonna (presente alla presentazione del festival) e Mariacarla Cantamessa. Sempre Tibaldi sarà protagonista di un reading musicale ispirato a Jean Giono insieme a musicisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai, oltre che di uno spettacolo-lezione per le scuole e la cittadinanza. Pippo Bessone porterà invece una narrazione dedicata alla civiltà piemontese.

Il cinema proporrà l’ultimo film di Remo Schellino (dopo la sua Trilogia del mondo) e l’anteprima del documentario di Joshua Wahlen e Alessandro Seidita.

Laboratori e percorsi di ricerca completano l’offerta: sul gioco come strumento di scoperta dell’identità con il dottor Luciano Fico ed Emanuele Galletto (game e graphic design), momenti di meditazione guidata e passeggiate letterarie.

La sezione musicale indagherà il potere del suono: con il musicista Marco Farinella, con il pianista e compositore Beppe D’Onghia in un format innovativo sul potere della canzone, e con le produzioni corali dell’Associazione Intonando: il Messiah di Handel e uno spettacolo natalizio di Christmas Carols.

Una riflessione che ci riguarda

Profondo Umano non è un festival che si consuma in un weekend e finisce lì. Si snoderà da fine agosto fino a dicembre, insinuandosi tra le vie e le abitudini di Alba. Ci sarà perfino un flash mob del coro del Liceo Musicale “Leonardo da Vinci” nel centro città, segno di una volontà di avvicinamento con le generazioni più giovani.

Non c’è dunque un’unica chiave per interpretare il potere, ma una costellazione di linguaggi, voci e gesti che si intrecciano lungo i mesi autunnali. È questa la cifra di Profondo Umano: non offrire risposte rassicuranti, ma spingere ciascuno di noi a uscire dalla propria zona di conforto e ad abitare, almeno per un istante, l’incertezza fertile delle domande.

Dopo la conferenza stampa: Baccanti

Subito dopo la presentazione, è stata inaugurata la mostra Baccanti, opera video di Emma Scarafiotti, a cura di Jacopo Di Marco, in collaborazione con Lunetta11.

Un viaggio tra cinema e coreografia che indaga il femminile come forza primitiva e sovversiva, oltre gli stereotipi. Ispirata all’ultima tragedia di Euripide, l’opera evoca le Menadi – donne libere e selvagge del culto dionisiaco – per immaginare una femminilità ibrida, post-umana, capace di allearsi con il mondo animale e naturale.

Un corpo metamorfico attraversa specie e identità, diventando linguaggio di cura e resistenza. La danza, la tecnologia e la sperimentazione digitale si intrecciano in una riflessione sulle metamorfosi e sull’ibridazione come forma poetica e politica di risposta alle urgenze del nostro tempo, là dove le questioni di genere incontrano la crisi dell’antropocentrismo.

L’ingresso è gratuito e sarà visitabile il giovedì e venerdì 15.00–19.30; sabato e domenica 10.00–12.30 e 15.00–19.30).



Profondo Umano è organizzato dall’Associazione Corale Intonando con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, della Città di Alba, dei Comuni di Treiso e Montaldo Roero e con il contributo di Fondazione CRC, Diocesi di Alba e dei main sponsor Banca d’Alba ed Eviso.

👉 Programma completo su www.profondoumano.it

Il programma

Esposizioni artistiche

Mostra “Baccanti” di Emma Saccariferi – A cura di Jacopo Di Marco, in collaborazione con Lunetta11

29 agosto – 28 settembre 2025 (inaugurazione 29 agosto, ore 18.30)

Coro della Chiesa della Maddalena – Alba

Camminate

Il testamento dell’ortolano – camminata teatrale con Massimo Barbero e Patrizia Camatel

7 settembre 2025, ore 16.30

Bosco Fatato di Montaldo Roero - Parcheggio del cimitero – Montaldo Roero

e 7 settembre 2025, ore 16.30 Bosco Fatato di Montaldo Roero - Parcheggio del cimitero – Montaldo Roero Omaggio a Pier Paolo Pasolini – camminata letteraria con Paolo Tibaldi

14 settembre 2025, ore 16.00

La Morra

14 settembre 2025, ore 16.00 La Morra E(s)senza musica – camminata musicale con Simona Colonna e Mariacarla Cantamessa

21 settembre 2025, ore 16.30

Piazza Baracco, davanti al Municipio – Treiso

Film

Cercherò parole vere che non feriscano, gesti che custodiscano – di Joshua Wahlen e Alessandro Seidita

con proiezioni di estratti inediti dal progetto “The Wonder - Il giorno in cui ho perduto me stessa” e “La cameriera di poesia”, a cura di Claudia Fabris

8 settembre 2025, ore 21.00

Cinema Moretta – Alba

e 8 settembre 2025, ore 21.00 Cinema Moretta – Alba In verità vi dico. Storie di uomini – di Remo Schellino

15 settembre 2025, ore 21.00

Cinema Moretta – Alba

Conferenze

La parte azzurra del fuoco. Un dialogo sulle potenze dell’anima – con Maura Del Serra e Patrizia Camatel

10 settembre 2025, ore 21.00

Sala Riolfo, Cortile della Maddalena – Alba

e 10 settembre 2025, ore 21.00 Sala Riolfo, Cortile della Maddalena – Alba Gesù e il potere: tra forza e libertà – con Mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo

16 settembre 2025, ore 21.00

Auditorium della Fondazione Ferrero – Alba

16 settembre 2025, ore 21.00 Auditorium della Fondazione Ferrero – Alba Democrazia in bilico: crisi, scenari internazionali e potere – con Ezio Mauro e Maurizio Marello

22 settembre 2025, ore 21.00

Sala Beppe Fenoglio, Cortile della Maddalena – Alba

e 22 settembre 2025, ore 21.00 Sala Beppe Fenoglio, Cortile della Maddalena – Alba Note a margine del sistema – con Marco Travaglio

29 settembre 2025, ore 21.00

Teatro Sociale “G. Busca” – Alba

29 settembre 2025, ore 21.00 Teatro Sociale “G. Busca” – Alba Restituire un nome. Riflessioni sul diritto all’identità - con Cristina Cattaneo

10 ottobre 2025, ore 21.00

Biblioteca del Liceo Scientifico L. Costo di Alba

Biblioteca del Liceo Scientifico L. Costo di Alba Francesco. Il più italiano dei Santi - con Aldo Cazzullo in collaborazione con Ente Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba

12 ottobre 2025, ore 11,30

Teatro Sociale G. Busca - Alba

Festival e territorio

Il capodanno del tartufo, la notte del debutto – con Laura Rolle

30 settembre 2025, ore 21.00

Cinema Moretta – Alba

Concerti

Il potere della musica: La geometria invisibile del suono – con Marco Farinella

3 ottobre 2025, ore 21.00

Santuario della Natività di Maria Santissima – Mussotto d’Alba

3 ottobre 2025, ore 21.00 Santuario della Natività di Maria Santissima – Mussotto d’Alba Il potere della canzone: Giudizi universali – con Beppe D’Onghia

19 novembre 2025, ore 21.00

Teatro Sociale “G. Busca” – Alba

19 novembre 2025, ore 21.00 Teatro Sociale “G. Busca” – Alba Il potere della profezia – Messiah

8 dicembre 2025, ore 21.00

sede in via di definizione

8 dicembre 2025, ore 21.00 sede in via di definizione Il potere dell’immaginazione – Christmas Carol

26 dicembre 2025, ore 21.00

sede in via di definizione

Spettacoli

Su la maschera! – con Paolo Tibaldi

26 settembre 2025, ore 10.00 e ore 21.00

Teatro Sociale “G. Busca” – Alba

Flash mob

A cura del Liceo Musicale “Leonardo da Vinci”

4 ottobre 2025, ore 17.00

Centro storico – Alba

Biglietti su Ticket.it oppure presso le librerie La Torre, Milton e San Paolo.