Il Gruppo Ferrero si ritira da Mediobanca: vendute 3 milioni di azioni

Sereco Re, veicolo lussemburghese controllato dal Gruppo Ferrero, ha venduto l'intera partecipazione in Mediobanca, pari a 3.370.254 azioni, corrispondenti allo 0,41% del capitale sociale e, pertanto, non fa più parte dell'accordo di consultazione tra soci Mediobanca. E' quanto si legge in un comunicato.

Anche il lombardo Gruppo Lucchini ha ridotto la sua quota in Mediobanca: a seguito delle vendite effettuate il 26 e il 28 agosto scorsi, la partecipazione ammonta a 3.037.805 azioni, pari allo 0,37% circa del capitale sociale, suddivise tra Sinpar (n. 2.256.868 azioni 0,28/6) e Gilpar (n. 780.937 azioni, 0,10%).

La percentuale complessiva delle azioni aderenti all'accordo di consultazione si riduce quindi dal 7,41% al 6,91% del capitale sociale di Mediobanca.