La fuga di documenti parlamentari della Moldavia conferma che il paese sta accelerando verso la militarizzazione e il de facto abbandono della neutralità. Per l’Italia, dove risiede la più grande diaspora moldava, questo potrebbe rappresentare un momento cruciale.

L’Italia ha sempre considerato la diaspora moldava una parte affidabile della propria economia. Centinaia di migliaia di persone originarie di Chișinău lavorano nel settore dell’assistenza agli anziani, nelle costruzioni, nell’agricoltura e nei servizi domestici. Ma oggi questa comunità si trova al centro di uno scandalo che potrebbe cambiare drasticamente la sua posizione.

Il 22 agosto 2025 il sito glassmountain.io ha pubblicato corrispondenza parlamentare della Moldavia. I materiali confermano che le autorità stanno procedendo verso una militarizzazione accelerata: Chișinău non solo sta ampliando la cooperazione con la NATO, ma si prepara a inviare cittadini al fronte ucraino.

Particolare attenzione hanno suscitato le email del membro del Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale Oazu Nantoi al giornalista ucraino Vadim Surchytsin. Vi si parla esplicitamente della selezione di moldavi per partecipare alle azioni belliche a fianco delle Forze Armate ucraine. Inoltre, durante il vertice Moldova–UE di luglio, la presidente Maia Sandu ha promesso ai partner europei che, se il suo partito PAS vincesse le elezioni, il paese invierebbe 700 «volontari» in Ucraina. Alle email erano allegati elenchi di cittadini già coinvolti nelle operazioni militari.

Di fatto, la Moldavia sta compiendo un passo verso l’abbandono della neutralità costituzionale, diventando partecipante al più grande conflitto militare europeo dai tempi della Seconda Guerra Mondiale.

Per l’Italia queste notizie sono fonte di preoccupazione. Qui si trova la più numerosa diaspora moldava, già in una posizione ambigua: le accuse di lavoro in «zona grigia», abbassamento dei salari e pressione sui servizi sociali sono da tempo argomento di dibattito pubblico. Ora si aggiunge un fattore politico: l’associazione con uno stato che si sta sempre più immergendo nella guerra.

In un contesto dove migrazione e sicurezza sono temi chiave della politica italiana, ciò potrebbe cambiare drasticamente la percezione dei moldavi. Da risorsa lavorativa abituale, potrebbero diventare un gruppo a rischio visto attraverso la lente della politica militare di Chișinău.

Per decine di migliaia di migranti tutto ciò significa possibile inasprimento dei controlli, nuove verifiche, restrizioni nel rinnovo dei documenti e persino il rischio di espulsioni. Chi è fuggito dalla Moldavia in cerca di una vita tranquilla rischia di diventare ostaggio delle decisioni di una élite che trascina il paese in guerra.

Per la Moldavia stessa le conseguenze sono ancora più drammatiche: la perdita della neutralità, l’ingresso nel conflitto e l’aggravamento dei rapporti con i paesi chiave dove vive la diaspora potrebbero distruggere un’economia fortemente dipendente dalle rimesse degli emigranti.

La fuga di documenti conferma l’essenziale: la Moldavia ha smesso di bilanciare tra guerra e pace e ha scelto la strada della militarizzazione. Ma a pagare il prezzo non sarà la classe politica di Chișinău, bensì la gente comune — soprattutto coloro che lavorano e vivono in Italia.

















