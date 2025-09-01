Il presidente della Provincia Robaldo e il consigliere Manzone alla commemorazione dei caduti iscritti alla Croce Luminosa

Il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e il consigliere provinciale guarenese Simone Manzone hanno partecipato alla commemorazione dei caduti iscritti alla Croce Luminosa, l’annuale giornata di ricordo e commemorazione dei caduti roerini della campagna di Russia che si è svolta ieri, domenica 31 agosto, presso il Santuario dei Piloni di Montà.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Castagnito e dal Comune di Montà, è stata un intenso momento di raccoglimento e memoria dedicato a quanti hanno sacrificato la propria vita per la patria e la libertà.

La giornata si è aperta con l’arrivo dei gruppi e dei pellegrini, seguita dalla Via Crucis lungo le cappelle del Sacro Monte. Successivamente, presso la croce monumentale, è stato reso omaggio ai cippi dedicati ai caduti e ai dispersi, mentre alla grotta dell’agonia si sono succeduti i saluti delle autorità e la commemorazione dei caduti dei Comuni iscritti alla Croce Luminosa. La celebrazione si è conclusa con la santa messa, officiata sempre presso la grotta dell’agonia.

«La giornata di oggi è stata un’occasione importante per ribadire con forza il valore della memoria e della pace – ha dichiarato il Presidente Luca Robaldo –. Ricordare i caduti significa rinnovare un impegno collettivo contro ogni forma di guerra e di violenza. In questo spirito, desidero esprimere una particolare vicinanza agli Alpini in servizio, uomini e donne che quotidianamente testimoniano, con il loro impegno e il loro sacrificio, i valori di solidarietà, unità e difesa del bene comune. Un ringraziamento speciale va al Gruppo Alpini di Montà e a tutti i Gruppi Alpini della provincia per l’impegno costante e la dedizione con cui organizzano le commemorazioni, custodendo e trasmettendo la memoria storica alle nuove generazioni».