Monticello d’Alba festeggia i 35 anni di gemellaggio con Sastre Ortiz

La cerimonia per i 35 anni del gemellaggio tra Monticello d’Alba e la città argentina di Sastre Ortiz ha rappresentato non soltanto un anniversario formale, ma un momento di rinnovata vicinanza tra due comunità che condividono radici storiche profonde.

Alla celebrazione hanno preso parte il presidente della Provincia Luca Robaldo, il vicepresidente Massimo Antoniotti e il consigliere provinciale Simone Manzone, insieme alle autorità locali e a numerosi cittadini.

Un gemellaggio nato dall’intreccio delle storie di migliaia di piemontesi emigrati in Argentina, che oggi si traduce in amicizie, progetti comuni e nel desiderio di mantenere vivo un ponte culturale e umano tra le due sponde dell’oceano.

"Questa giornata – ha dichiarato il presidente Luca Robaldo – ci ricorda quanto sia profondo il legame che unisce il nostro territorio con l’Argentina. Le origini piemontesi di tanti argentini rappresentano un patrimonio vivo, che continua a tradursi in amicizia e collaborazione reciproca attraverso uno scambio culturale in grado di rafforzare la coesione sociale e di promuovere le comunità locali. Un sentito ringraziamento e i miei complimenti vanno alla comunità di Monticello, che ha saputo mantenere viva questa relazione internazionale con impegno e passione".