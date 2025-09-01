Tradizione e modernità si incontrano nei progetti della Falegnameria GMG di Dronero

A Dronero, in Valle Maira, la Falegnameria GMG rappresenta da decenni un punto di riferimento per chi cerca serramenti, porte e arredi in legno di qualità superiore. Una realtà artigiana cresciuta nel tempo grazie a un impegno costante nella ricerca, nell’innovazione e nel dialogo con i più qualificati studi di architettura italiani. Oggi la falegnameria guidata da Alessandro Marino è pronta a raccontare un nuovo percorso fatto di modernità, investimenti e collaborazioni prestigiose.

Il recente lavoro realizzato sul lago a Levico Terme, in provincia di Trento, è il simbolo della crescita e della trasformazione della falegnameria.

La falegnameria GMG non è più soltanto una bottega tradizionale che realizza serramenti: oggi è diventata un vero e proprio partner per chi cerca soluzioni personalizzate, capace di lavorare fianco a fianco con architetti e clienti esigenti, mettendo sempre al centro la qualità del legno e una cura quasi artigianale per ogni dettaglio.

Il progetto, firmato da uno studio di architettura del Trentino, ha visto l’azienda impegnata nella fornitura e posa di serramenti in legno-alluminio in una villa di grande pregio, un tempo appartenuta alla famiglia Almirante, affacciata sul lago di Levico Terme e oggi oggetto di una ristrutturazione contemporanea. Un contesto di altissimo livello, in cui il lavoro artigianale si è dovuto misurare con standard tecnici ed estetici di eccellenza. La Falegnameria GMG ha curato la posa dei serramenti, fornito porte interne e sistemi di oscuramento, dimostrando di saper unire affidabilità artigiana e capacità di interpretare le esigenze di architetti e committenti.

Il percorso che ha portato la Falegnameria GMG a questo livello è frutto di anni di investimenti e di una visione lungimirante. La famiglia Marino ha saputo credere nelle nuove tecnologie, nelle certificazioni e nei materiali innovativi, ma senza mai perdere la centralità del legno come anima del proprio lavoro.

“In questi anni” racconta Alessandro Marino “abbiamo fatto scelte coraggiose, investendo in macchinari, formazione e nuove soluzioni. Oggi vediamo i frutti di quel percorso: lavori di altissimo profilo, richiesti da architetti e committenti che vogliono qualità assoluta. Questa è la dimostrazione che la tradizione può convivere con la modernità”.

Il merito, però, è anche di una squadra compatta e appassionata “… voglio ringraziare i nostri collaboratori perché senza la loro tenacia non saremmo arrivati a questi risultati. Hanno creduto nel nostro progetto e insieme abbiamo costruito un’identità aziendale forte, pronta ad affrontare le sfide dei prossimi anni”.

Uno degli elementi distintivi di Alessandro Marino è la volontà di lavorare a stretto contatto con studi di architettura che amano il legno e desiderano offrire ai loro clienti progetti unici e di qualità. La falegnameria non si limita a eseguire forniture, ma partecipa attivamente al processo creativo, mettendo a disposizione esperienza e competenza tecnica.

Questa attitudine ha portato nel tempo a collaborazioni importanti anche fuori dal Piemonte. Un ruolo chiave, ricorda Marino, lo ebbe 16 anni Camillo Quarelli impresario edile di San Michele Mondovì, già esperto di bioedilizia che lo introdusse in un territorio dove il legno e il risparmio energetico rappresentano una cultura consolidata. Da lì prese avvio un percorso che oggi permette alla Falegnameria GMG di confrontarsi con i migliori standard europei.

La forza della Falegnameria GMG sta nell’essere riuscita a coniugare artigianalità e tecnologia. Ogni serramento è realizzato su misura, con attenzione maniacale ai dettagli e alle finiture: la scelta dei materiali è guidata da criteri di qualità e sostenibilità, con una particolare attenzione al risparmio energetico e al comfort abitativo. Questa filosofia consente di offrire al cliente un prodotto che non è soltanto funzionale, ma diventa parte integrante del progetto architettonico.

A settembre prenderà il via un ulteriore intervento significativo, con nuovi serramenti e soluzioni personalizzate. La Falegnameria GMG continua così a crescere, consapevole che la qualità artigiana, unita a una mentalità moderna e aperta, rappresenta la chiave per distinguersi.

“Siamo pronti a nuove sfide” conclude Alessandro Marino “e ci gratifica collaborare con architetti e clienti che condividono la nostra passione per il legno. Ogni progetto è un’occasione per dimostrare che la falegnameria italiana può essere ancora oggi sinonimo di eccellenza, innovazione e bellezza”.

Per maggiori informazioni: